Governo | Di Maio assolve Berlusconi

Governo neutrale - panico M5s 30 grillini pronti a tradire Di Maio La minaccia : non sarete ricandidati : Mentre il "Governo neutrale" prosegue la sua lenta formazione, e il tessitore Sergio Mattarella cerca di trovare la quadra per uscire dallo stallo e dalla crisi istituzionale più grave dell'Italia repubblicana, nel m5s dilaga il panico Segui su affaritaliani.it

Governo - Gasparri a Giorgetti : “Di Maio ci dà dei mafiosi e dei ladri - faresti un’alleanza con chi dice queste cose?” : Un autoironico Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, chiede a Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, come sia possibile fare un accordo di Governo “con chi ci dà dei mafiosi, dopo la sentenza sulla trattativa Stato-mafia, e ci considera pure un po’ ladri”. Il riferimento di Gasparri è a ciò che in più di un’occasione ha detto Di Maio su Silvio Berlusconi e sul partito di cui è leader. L'articolo ...

Governo - Renzi : “Di Maio e Salvini? Si amano - ma le famiglie non sono d’accordo. Si facciano vedere da uno bravo” : “Di Maio e Salvini? I due si amano, ma le loro famiglie non sono d’accordo”. E’ la stoccata ironica pronunciata a Dimartedì (La7) dall’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, rispettivamente ai leader del M5s e della Lega. E aggiunge: “Il Pd e il centrosinistra dovrà fare campagna elettorale sulla logica della responsabilità contro i campioni mondiali delle promesse. Di Maio e Salvini, in questo senso, sono stati bravissimi. Hanno fatto un sacco di ...

DI MAIO - “NESSUN VETO SU BERLUSCONI. DIALOGO CON SALVINI”/ Giorgetti ‘prepara’ Governo M5s-Lega : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di MAIO e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni". La replica di Salvini(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:55:00 GMT)

Governo - Di Maio : “Voto entro giugno - chiederemo decreto di emergenza ad hoc. Grillo e referendum sull’euro? Lo capisco” : “Si deve andare a votare il prima possibile. Luglio è un problema. Noi abbiamo intenzione la settimana prossima di chiedere di emanare un decreto di emergenza ad hoc che consenta di modificare un parametro sul voto degli italiani all’estero e quindi andare a votare anche a giugno”. Sono le parole del leader del M5S, Luigi Di Maio, ospite di Dimartedì (La7). “Non siamo disposti a votare un Governo tecnico” – ribadisce – “Alle prossime ...

Governo - Salvini : "Provo fino all'ultimo". Di Maio : "Berlusconi? Nessun veto" : L'incarico dovrebbe arrivare entro stasera, ma il leader della Lega cerca una soluzione in extremis. Il Mef: "Anche senza manovra la gestione del debito non sarà un problema" Governo, Berlusconi: no ...

Governo : Dialogo a distanza Salvini-Di Maio. Leader M5s : 'No veti su Berlusconi ma dialogo solo con Lega' : Ancora dialogo a distanza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla questione del Governo. E se il capo del Carroccio ribadisce "ci provo fino all'ultimo" ma fa sapere ancora una volta che non 'mollerà'...

'Nessun veto su Berlusconi - volevamo il Governo con la Lega' - Di Maio - : Roma, 9 mag. , askanews, 'Non è un veto su Berlusconi è fare un governo che preveda due forze politiche, non quattro, abbiamo visto cosa succede con 4-5 forze politiche al governo , resta la nostra ...

Di Maio : nessun veto su Berlusconi - volevamo Governo con Lega : Roma, 9 mag. , askanews, 'Non è un veto su Berlusconi è fare un governo che preveda due forze politiche, non quattro, abbiamo visto cosa succede con 4-5 forze politiche al governo , resta la nostra ...

Governo - Di Maio : “Con Pd non voglio mai più avere nulla a che fare. Ha fatto il doppio gioco” : “Sono andato anche dal Pd e mi è costato tanto per tutte le nostre battaglie contro le loro leggi ignobili. Col Pd non voglio mai più averci nulla a che fare, per come si è comportato. Io ce l’ho messa tutta, ma adesso sono i cittadini che devono darci una mano a mandare a casa chi pensa agli affari suoi”. Sono le parole del leader del M5S, Luigi Di Maio, intervistato da Giovanni Floris a Dimartedì (La7). E spiega: “Loro sono andati dal ...

Governo : Di Maio - Salvini ci spera? Ci abbiamo provato 60 giorni : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – Salvini ci proverà fino all’ultimo? “Non so, questo ce lo devono dire loro. Ma ci abbiamo provato 60 giorni, almeno che non ci siano colpi di scena clamorosi…”. Così Luigi Di Maio, all’Adnkronos, commenta le parole del leader della Lega, questa mattina ancora un pizzico fiducioso di arrivare a un Governo politico.“Stamattina c’è la nostra riunione per la raccolta fondi ...

Governo - Di Maio : “Partiti se ne fregano degli italiani - dopo i rigori siamo ancora a 0-0. Si deve tornare a votare” : “Da oltre 60 giorni chiedo alle forze politiche di firmare un contratto di Governo per risolvere i problemi degli italiani. Ci abbiamo provato in tutti i modi. Nessuno si è seduto al tavolo in 65 giorni”. Esordisce così il leader del M5s, Luigi Di Maio, a Dimartedì (La7) nel commentare il bilancio degli ultimi due mesi post-elettorali. “Questi 65 giorni” – continua – “sono i giorni della verità, gli italiani capiscono perché i ...

Governo - Di Maio e la favola dello «scugnizzo» ingenuo : Che poi questa ostentazione continua di ingenuità contro i cattivoni Salvini, Renzi e compagnia cinica potrebbe essere anche una non ingenua operazione di marketing politico, in un mondo in cui tutti ...

Governo - Salvini e Di Maio in pressing su Berlusconi : il Cav non molla [LIVE] Video : Governo neutrale: ecco il live con gli aggiornamenti sulla giornata politica Dopo il terzo giro di consultazioni [Video]condotto da Sergio Mattarella, sembrava assolutamente chiaro come la strada da percorrere per il Capo dello Stato fosse particolarmente stretta. Nel suo discorso successivo all'incontro con i partiti, il Presidente della Repubblica ha tracciato la strada da re, invitando i partiti ad appoggiare un Governo neutrale che ...