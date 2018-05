Governo | Di Maio assolve Berlusconi Salvini insiste | «Ci provo fino all’ultimo»

Prove di intesa tra Di Maio e Salvini : chieste 24 ore a Mattarella per formare un Governo : Il leader M5s ribadisce: "Nessuna fiducia al governo neutrale e poi al voto". Salvini intenzionato a provarci fino all'ultimo. Intanto Mattarella tra oggi e domani nominerà il premier di transizione: spazio a una donna?

Di Maio-Salvini - prove di intesa : chieste 24 ore a Mattarella per formare un Governo : Il leader M5s ribadisce: "Nessuna fiducia al governo neutrale e poi al voto". Salvini intenzionato a provarci fino all'ultimo. Intanto Mattarella tra oggi e domani nominerà il premier di transizione: spazio a una donna?

Governo - vertice Di Maio-Salvini "Chiediamo al Colle 24 ore" Toti apre all'"astensione benevola" : Il M5s e la Lega hanno informato la Presidenza della Repubblica che e' in corso un confronto per pervenire a un possibile accordo di Governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. E' quanto informa l'ufficio stampa del Quirinal Segui su affaritaliani.it