Governo | Crozza | “Quest’estate prenotiamo sdraio | ombrellone e cabina elettorale”

Fratelli di Crozza - anticipazioni 4 maggio : Governo in stallo allunga il programma di una puntata - info streaming : Fratelli di Crozza sarà visibile in live streaming gratuito su DPLAY , sul sito dplay.com " o su App Store o Google Play, , il servizio OTT di Discovery Italia. Tutte le puntate saranno disponibili ...

Crozza cita Di Maio : “Per il Governo non servono ideali comuni. Firmi insieme 5/6 punti di programma ed è fatta” : Maurizio Crozza nella copertina di ieri a Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1, sulla manifestazione di Vinitaly, presa d’assalto dai politici italiani: “Lì dentro c’era mezzo Parlamento e si sono parlati solo tramite le dichiarazioni ai giornali. Come dicevano i latini:“In Vino Evitas”. Sei lì con il vino in mano, sei già allegrotto, approfittane… e poi se non ti metti d’accordo puoi sempre dare la colpa alle grappe. L’artista genovese ...

Crozza - la serata romantica di Di Maio con Salvini : “Al primo appuntamento non Governo mai…”. E c’è anche il terzo incomodo : Maurizio Crozza si sdoppia e veste i panni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio impegnati in una serata romantica di avances e dolcezze. Lo show di Fratelli di Crozza va in onda tutti i venerdì, in prima serata, sul Nove L'articolo Crozza, la serata romantica di Di Maio con Salvini: “Al primo appuntamento non governo mai…”. E c’è anche il terzo incomodo proviene da Il Fatto Quotidiano.