Governo | Centinaio | Lega ottimista | per noi meglio premier politico

Governo neutrale - Centinaio (Lega) : “Noi vogliamo esecutivo politico. Su Berlusconi non metto mani sul fuoco” : “Il presidente Berlusconi ci ha detto e ha detto a Mattarella che il centrodestra è unito, di più non so. Noi non lo votiamo, io mi fido del mio segretario Matteo Salvini, sul resto non ci posso mettere le mani sul fuoco… mi fido però della parola e la parola per me conta tantissimo”. Così il capogruppo al Senato, Gianmarco Centinaio, commenta l’ipotesi che Forza Italia si defili per sostenere, insieme al Pd, un ...