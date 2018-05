Governo : Bernini - no discriminazioni su milioni di voti di Fi : Roma, 9 mag. , AdnKronos, 'Da più di due mesi Forza Italia, in leale collaborazione con gli alleati di centrodestra, è pronta a formare un Governo eletto dagli italiani, capace di rispondere ai ...

Governo : Bernini - no discriminazioni su milioni di voti di Fi : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – “Da più di due mesi Forza Italia, in leale collaborazione con gli alleati di centrodestra, è pronta a formare un Governo eletto dagli italiani, capace di rispondere ai bisogni del Paese. Non accetteremo comunque discriminazioni o pregiudizi su di noi o sui milioni di voti che noi rappresentiamo”. Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo al Tg1. L'articolo ...

Bernini : rispetto per Mattarella ma serve Governo centrodestra : Roma, 7 mag. , askanews, 'Abbiamo il massimo rispetto per il Presidente della Repubblica, per la pazienza e la capacità di ascolto con cui ha gestito questa complessa vicenda politica e istituzionale. Ma noi riteniamo che la proposta formulata oggi dalla coalizione di centro destra di un esecutivo rispettoso degli esiti elettorali in grado di …

Governo - centrodestra vertice da Berlusconi per rispondere al M5s. Bernini FI 'Di Maio inquietante' : ... evitando l'avventura di un ritorno alle urne che risulterebbe schizofrenia politica sulla pelle del Paese'. rep Approfondimento Di Maio riapre a Salvini e cede sul premier per l'intesa di CARMELO ...

Governo : Bernini - solo centrodestra unito può formarlo : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – ‘Il centrodestra unito e legittimato dal voto degli italiani del 4 marzo è l’unica coalizione che può dare un Governo credibile che operi velocemente per affrontare le innumerevoli emergenze che soffocano il Paese: crescita, tasse, occupazione, sicurezza, inarrestabile fenomeno migratorio sono le questioni più urgenti sul tappeto che non possono essere eluse o rinviate sine die”. Lo dichiara ...

Governo : Bernini - stallo demerito M5S : Roma, 20 apr. (AdnKronos) – “Ringraziamo la presidente del Senato per essersi spesa con impegno, competenza e spirito istituzionale per sbloccare lo stallo politico. Il tentativo di Elisabetta Casellati ha messo in chiara evidenza, qualora ci fossero stati dubbi, che la responsabilità dell’impasse ricade tutta intera sul M5S incapace di cogliere un’occasione storica per mettersi davvero al servizio del Paese collaborando ...

Governo : Bernini - da Casellati contributo importante per uscire da stallo : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Auguri di buon lavoro dal Gruppo di Forza Italia del Senato alla Presidente Casellati per il mandato ricevuto dal Presidente Mattarella. Con il rigore e l’equilibrio che hanno sempre contraddistinto il suo operato, saprà offrire al Capo dello Stato un contributo importante per superare, nell’interesse del Paese, questa difficile fase di stallo”. Lo scrive Anna Maria Bernini, capogruppo ...

Bernini : "Accordo di Governo solo se il M5S riconosce Berlusconi" : LaPresse, "Sarà possibile la trattativa sulla formazione di un nuovo governo tra centrodestra e M5S solo a condizione che il Movimento riconosca la partecipazione di Silvio Berlusconi e di Fi alla ...

Governo - Gelmini e Bernini (FI) : “Escludiamo appoggio esterno - per avviare trattativa M5s riconosca Berlusconi” : “Parteciperemo ad un Governo solo se ci sarà una dichiarazione esplicita e chiara da parte dell’M5s e che ci sia pari dignità tra tutte le componenti del centrodestra, Forza Italia e Berlusconi. Senza questa condizione la trattativa non potrà neanche iniziare”. Lo dice la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini, lasciando il vertice di Forza Italia con Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli a Roma. E la capogruppo azzurra del ...

Governo : Bernini - centrodestra parla con una sola voce : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “La coalizione di centrodestra parla con una sola voce, in coerenza con gli impegni assunti con gli italiani su bisogni indifferibili come il lavoro, il contrasto alla povertà, la riduzione delle tasse, la tutela delle famiglie. Questo è quello che gli italiani vogliono da noi, non le chiacchiere quotidiane del Movimento cinque stelle su veti, voti, poltrone e ambizioni personali”. Lo ha dichiarato ...

Bernini : FI non fa ipotesi di Governo con chi antepone veti a emergenze : Roma – Bernini: no a ipotesi governo con chi mette in secondo piano emergenze paese Roma – Di seguito le parole al Tg1 dal capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini. “Forza Italia non può e non vuole fare ipotesi di governo con forze che pongono veti paralizzanti e mettono in secondo piano i bisogni e le emergenze del Paese. Noi vogliamo, dobbiamo liberare il lavoro. Combattere la povertà. Tutelare la famiglia e ...

Governo : Bernini - mai con chi pone veti paralizzanti : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – “Forza Italia non può e non vuole fare ipotesi di Governo con forze che pongono veti paralizzanti e mettono in secondo piano i bisogni e le emergenze del Paese”. Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo al Tg1.“Noi vogliamo, dobbiamo liberare il lavoro, combattere la povertà, tutelare la famiglia e l’infanzia – ha proseguito ...

Governo : Bernini - per Di Maio Lega e Pd uguali pur di avere poltrone : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Il tentativo di Luigi Di Maio di offrire un contratto ‘standard precompilato’ di Governo alla Lega o al Pd rivela un’inaccettabile prospettiva politica per cui, in nome del potere e delle poltrone, l’uno o l’altro pari sono, indipendentemente dai programmi e dai valori, dalle promesse e dai buoni propositi”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al ...

Governo - Bernini - FI - : sì confronto su programmi ma no a veti : Roma, 2 apr. , askanews, 'È necessario dare quanto prima un Governo al Paese. Il centrodestra come coalizione vincente ha l'onere della proposta e affronterà questo passaggio con senso di ...