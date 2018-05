Governo al tavolo Ilva con una proposta | 10 mila lavoratori con ArcelorMittal | 1 500

Governo - Stefania Craxi : “Mio padre al tavolo con Di Maio? Mai con quello scappato di casa” : “Mio padre al tavolo con Di Maio? Escludo che si sarebbe seduto con quello scappato di casa”. Il giudizio, netto, arriva da Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e figlia dell’ex segretario del Partito socialista, Bettino Craxi. A Milano, al Palazzo delle Stelline, la fondazione Craxi ha organizzato la presentazione del libro “Il Governo del leader. Craxi a Palazzo Chigi (1983-1987) a cura di Roberto Chiarini. ...

Mattarella consulta partiti - sul tavolo resta Governo elettorale : Roma, 7 mag. , askanews, - Un governo neutrale che porti l'Italia al voto e, nella più ottimistica delle ipotesi, resti in sella fino a dicembre per approvare la legge di stabilità e scongiurare l'...

Governo - Salvini tende la mano a M5s : “Sediamoci al tavolo anche per le riforme” Di Maio : “No - sei schiavo di Berlusconi” : Governo, Salvini tende la mano a M5s: “Sediamoci al tavolo anche per le riforme” Di Maio: “No, sei schiavo di Berlusconi” Il leader della Lega, da Genova per l’Euroflora, non nasconde tutte le difficoltà. “Almeno facciamo partire le commissioni parlamentari”. Ma Di Maio, con in tweet, respinge il nuovo tentativo di sedersi a un tavolo […]

T. Imerese : De Palma - Governo irresponsabile - urge tavolo al Mise (2) : (AdnKronos) – Per De Palma, “è’un disastro visto che ad essere interessati sono circa mille lavoratori dell’area di Termini Imerese, ma rischiano tutti i lavoratori di Blutec. Tutto starebbe per saltare se le intese sottoscritte a dicembre del 2014 fossero nulle. è irresponsabile a seguito delle notizie non avere ancora la convocazione urgente del tavolo da parte del Ministro dello sviluppo economico per avere chiarezza ...

Di Maio : M5S disponibile a tavolo con Pd sul contratto per Governo : Roma, 26 apr. , askanews, 'Abbiamo detto al presidente Fico che siamo disponibili a sederci al tavolo per iniziare a contrattare il contratto, vogliamo mettere al centro i temi e riuscire nel più ...

Governo - Di Maio : con Lega discorso chiuso - ora tavolo con Pd. Dem verso il dialogo : A Montecitorio pomeriggio di incontri politici del presidente della Camera Roberto Fico per verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di Governo Pd-M5S. Segnali positivi dal reggente dem Martina: a decidere se aprire o meno ad un confronto con i 5 Stelle sarà la direzione nazionale...

Governo : Rosato - Pd al tavolo ma con M5S distanze incolmabili : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Pieno rispetto per il lavoro del presidente della Repubblica, un lavoro difficilissimo che sta facendo e che impegna tutti noi. Le distanze con il M5S sono oggettivamente enormi e sembrano insormontabili”. Lo ha detto Ettore Rosato parlando con i cronisti alla Camera. “Noi -aggiunge il vicepresidente della Camera- ci approcciamo in modo corretto all’incarico affidato dal presidente ...

Mattarella affida a Fico la formazione di un Governo M5s-Pd. Salvini a Di Maio : “Mettiamoci al tavolo e chiudiamo” : «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubb...

Governo - Salvini a Di Maio : 'Mettiamoci a un tavolo'. Verso mandato esplorativo a Fico : Partiti in attesa delle mosse del Capo dello Stato che, dopo due giorni di riflessione, dovrebbe sciogliere la riserva e, molto probabilmente, conferire un mandato esplorativo al presidente della ...

Governo : Salvini replica a Di Maio - tavolo col centrodestra o mi faccio avanti io : Il leader della Lega, Matteo Salvini manda a dire alle forze politiche che "non c'è più tempo da perdere" per il nuovo Governo. "O parte il tavolo centrodestra-5 stelle - ha detto Salvini arrivando a Isernia - o mi faccio avanti io. Non mi interessano le logiche politiche perché l'Italia ha fretta". Sulla posizione di Di Maio, che ha ribadito il no a Forza Italia, Salvini ha spiegato ...