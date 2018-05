Governo 5Stelle-Lega - Di Maio e Salvini : "Significativi passi in avanti" : 11.30 - Il primo incontro tra Salvini e Di Maio, iniziato intorno alle 9 e concluso verso le 11, si sarebbe rivelato un piccolo successo. Salvini, all'uscita dalla Camera, ha dichiarato che "sta andando tutto bene". Poco dopo è arrivato il primo comunicato ufficiale, che recita:Sulla composizione dell’esecutivo e del premier sono stati fatti significativi passi in avanti nell’ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con ...

Governo 5Stelle-Lega - oggi il vertice tra Di Maio e Salvini : Matteo Salvini e Luigi Di Maio si incontreranno oggi per discutere del contratto di Governo in vista dell'intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione di un Governo. Sarà proprio questo il primo punto della trattativa, il contratto di Governo tanto sbandierato da M5S nelle ultime settimane.Di Maio ha annullato ieri tutti gli impegni per la giornata odierna proprio per il faccia a faccia con Salvini nella Sala Siani del Palazzo dei ...

Salvini e Di Maio varano il Governo Lega-5Stelle : nomi e programma : Molto forti anche le voci intorno a Salvatore Rossi, direttore Generale della Banca d'Italia dal 2013, all'Economia. Oggi Mattarella, incontrando Juventus e Milan alla cvigilia della finale di Coppa ...

Governo 5Stelle-Lega - Berlusconi si arrende : "non poniamo veti a nessuno" : È arrivata la svolta che stavano attendendo Salvini e Di Maio: Silvio Berlusconi non si opporrà ad un Governo M5S-Lega. L'ex Cavaliere non voterà la fiducia, ma al tempo stesso non romperà la storica alleanza con la Lega: "Da parte nostra non abbiamo posto e non poniamo veti a nessuno, ma non possiamo dare oggi il nostro consenso ad un Governo che comprenda il Movimento Cinque Stelle, che ha dimostrato anche in queste settimane di non avere ...

Governo - si tratta. Toti (FI) a Berlusconi : «Astensione benevola a Lega-5Stelle» : Il capo politico di M5S «assolve» il leader di FI e se la prende con Salvini, Renzi e Martina. Discussione aperta in Forza Italia. Tajani: «Si voti a settembre»

Governo : Berlusconi sbarra la strada all'esecutivo politico Lega-5Stelle : Il Governo Lega-M5S non s'ha fare. Silvio Berlusconi sbarra la strada all'esecutivo politico con l'appoggio esterno degli azzurri.

Salvini : "Governo di scopo Centrodestra-5Stelle - poi il voto a dicembre" : Matteo Salvini avanza una nuova proposta al Movimento 5 Stelle: "Facciamo un governo che duri sei mesi per fare poche cose ma buone, poi torniamo al voto". Il leader della Lega, parlando dalla sede di ...

Governo - Mattarella non aspetta il Pd : "nuove consultazioni" - tramonta l'asse dem-5stelle : "A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. E non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di Governo". Lo rende noto oggi il Quirinale, una nota...

Governo. Salvini : accordo solo con 5Stelle. Di maio : ti sei piegato al Cav. Subito al voto : Il Pd intanto - tramite un documento dei renziani (che ha creato nuovi malumori all'interno del partito) - esclude qualsiasi fiducia a un esecutivo guidato da Salvini e Di maio

Salvini : unico Governo possibile con 5Stelle. Di Maio : leader Lega piegato al Cav. Si torni al voto : L'unico governo possibile è l'alleanza centrodestra-Cinquestelle - spiega il leader del Carroccio- L'alternativa sono le elezioni. Non è la strada per cui lavoriamo, per noi l'interesse degli italiani vengono prima delle convenienze di partito. Fino all'ultimo proveremo a trovare i numeri per mettere insieme un governo

Pd. Spunta documento renziani : 'no' a Governo guidato da 5Stelle o Lega. Niente conte interne : Al momento, sarebbero state raccolte le firme di 77 deputati su 105 e 39 senatori su 52. Tra i firmatari anche i capigruppo Delrio e Marcucci

RENZI "INCONTRO CON DI MAIO - MA NO Governo M5S"/ Leader 5Stelle : "Matteo ego smisurato - la pagheranno" : RENZI, 'incontro con Di MAIO sì ma nessun GOVERNO con M5s". Replica su Facebook: "ego smisurato, se ne pentiranno'. Ira di Cuperlo, le ultime notizie.

Governo Pd-5Stelle? Milioni di persone in piazza : Altro che tacere, come gli ha suggerito Martina. Matteo Salvini è pronto a portare in piazza Milioni di persone, dice, se davvero sarà Governo Pd-5Stelle. Piuttosto si torna al voto, già in estate. Scenari e mezze minacce si materializzano nel campo del centrodestra, con il leader della Lega e Berlusconi che ora sembrano temere davvero il concretizzarsi di un’intesa di Governo tra dem e pentastellati. A maggior ragione dopo le parole del ...