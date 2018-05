Governo 5Stelle-Lega | Berlusconi si arrende | non poniamo veti a nessuno

blogo

: ??Calo Movimento 5Stelle è netto. Anche considerando la differenza tra politiche e amministrative, resta il punto: f… - masechi : ??Calo Movimento 5Stelle è netto. Anche considerando la differenza tra politiche e amministrative, resta il punto: f… - mimmamax : @sempregeneroso @LisadaCa @todorov_denis @TERMINATORITALY @patriziagatto3 Ma quelli hanno tutti lo 0,00...il govern… - AlMaran83 : RT @roby800: #Berlusconi fa un passo a lato. A che prezzo? E ditemi voi che avete votato #5Stelle e vi dichiaravate #antirazzisti e di sini… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) È arrivata la svolta che stavano attendendo Salvini e Di Maio: Silvionon si opporrà ad unM5S-. L'ex Cavaliere non voterà la fiducia, ma al tempo stesso non romperà la storica alleanza con la: "Da parte nostra non abbiamo posto e non, ma non possiamo dare oggi il nostro consenso ad unche comprenda il Movimento Cinque Stelle, che ha dimostrato anche in queste settimane di non avere la maturità politica per assumersi questa responsabilità".Una vera trattativa con inon è neppure iniziata, manon si opporrà alla scelta di Salvini: "Per quanto ci riguarda non è mai neppure cominciata una trattativa, né di tipo politico, né tanto meno su persone o su incarichi da attribuire. Se però un'altra forza politica della coalizione di centro-destra ritiene di assumersi la responsabilità di creare uncon i ...