Governo 2018 | chi è Elisabetta Belloni | il premier “neutrale”

FINANZA E Governo/ 'Cottarelli o Rossi premier - meglio del voto nel 2018' : Mattarella ha chiarito che sul tavolo ci sono ormai tre opzioni. Secondo FRANCESCO FORTE il GOVERNO neutrale è meglio del ritorno alle urne nel 2018.

Mattarella sfida i partiti : 'Governo neutrale fino a fine 2018 - poi elezioni' : Questo potrebbe 'esporre la nostra economia a manovre offensive sui mercati finanziari'. SENZA NUOVA LEGGE ELETTORALE SI RISCHIA STESSA SITUAZIONE 'Vi è il timore che a legge elettorale invariata si ...

Governo 2018 - impossibile farlo con questo Parlamento? : Un Governo di garanzia che porti alle elezioni. Questa la prospettiva che ha preso corpo con l’ultimo giro di consultazioni. Dopo le quali il presidente Mattarella tirerà le conclusioni. Grandi novità politiche non ce sono. Il vertice del centrodestra ha ancora una volta rigettato un’intesa con Di Maio persistendo il veto nei confronti di Berlusconi. La coalizione non si spacca. Salvini è per un incarico, magari in prima persona, per ...

Governo 2018 - impossibile farlo con questo Parlamento? : Un Governo di garanzia che porti alle elezioni. Questa la prospettiva che ha preso corpo con l'ultimo giro di consultazioni. Dopo le quali il presidente Mattarella tirerà le conclusioni. Grandi novità politiche non ce sono. Il vertice del centrodestra ha ancora una volta rigettato un'intesa con Di Maio persistendo il veto nei confronti di Berlusconi. La coalizione non si spacca. Salvini è per un incarico, magari in prima persona, per ...

Pensioni 2018 - ultimissime notizie al 3/05 su vitalizi - Fornero - Governo - donne Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 3 maggio 2018 vedono arrivare nuove prese di posizione in merito alla possibilita' di formare un Governo di scopo ed alla necessita' di modificare la legge Fornero [Video]. Proprio in merito a quest'ultimo punto si è infatti registrato un acceso scambio a distanza tra l'ex Ministro del lavoro ed il neo Governatore leghista del Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo continua anche la discussione tra i ...

Governo 2018 ultime notizie : sarà un esecutivo “del Presidente”? : Il trionfo della Lega alle elezioni regionali in Friuli, assieme alle dichiarazioni di Matteo Renzi e risposta a ruota di Luigi Di Maio, hanno sparigliato il quadro a ridosso del 1° maggio. C’è da aspettare la direzione del Partito Democratico che si riunisce domani per dipanare una matassa aggrovigliata e approdare a una posizione comune e tramite la “collegialità” richiamata dal segretario reggente Martina. Venerdì si ...

Friuli Venezia Giulia : trionfo Fedriga alle Elezioni Regionali 2018/ Risultati - Lega pronta al Governo? : Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018: Massimiliano Fedriga è il nuovo Governatore, crolla M5s, regge il Pd, trionfo Lega e Centrodestra. Salvini è pronto al Governo?

Che Tempo che Fa - diretta 29 aprile 2018 : Matteo Renzi parla del Governo : Che Tempo Che Fa si candida a diventare una nuova 'Camera' - diciamo 'cameretta' - della politica in tv. Il 'primato' di Vespa sembra vacillare di fronte agli ultimi 'colpi' sferrati da Fazio che già in campagna elettorale ha ospitato i principali leader ed esponenti della scena conTemporanea, ma che la settimana scorsa ha 'alzato' l'asticella con l'intervista al Presidente Emerito Giorgio Napolitano, poche ore prima del malore che lo ha ...

Def - per il Governo l'Italia continua a crescere anche nel 2018 : Il titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha dettagliato in conferenza stampa che la crescita per il 2017 si è attestata all'1,5% e che tale livello è confermato per il 2018: 'Questo riflette un ...

Def - crescita 2018 all'1 - 5%. Padoan : nuovo Governo fermi aumenti Iva : Questa cifra riflette un atteggiamento prudenziale di quello che l'economia può produrre'. Così il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Le clausole di salvaguardia sugli aumenti Iva 'nella ...

Def - il Governo vara solo la parte a politiche invariate. Stima di crescita 2018 ferma a +1 - 5% - debito/pil al 130 - 8% : La Stima di crescita del pil nel 2018 resta all’1,5% per motivi “prudenziali“. Ma soprattutto perché i dati Istat sull’andamento del primo trimestre, quando l’economia ha registrato un magro +0,2%, non permettono di azzardare nemmeno un +1,6%, che pure lascerebbe l’Italia all’ultimo posto tra i Paesi Ue. Il deficit/pil scende al 2,3% ma è “più alto della iniziale previsione di 1,9 perché incorpora ...

Formazione Governo 2018 : preincarico a Fico (M5S) : Festività del 25 aprile di lavoro per il presidente della Camera. A Roberto Fico (M5S), il presidente Sergio Mattarella ha affidato l’incarico esplorativo per verificare, fino a giovedì, se esista la possibilità di una maggioranza di governo diversa da quella sondata tra centrodestra e Cinquestelle – e non trovata – dalla presidente del Senato Casellati. Al centro del nuovo giro di consultazioni resta Di Maio, per la ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Governo : Fico - nel pomeriggio incontro con Pd e M5s (24 aprile 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, mandato esplorativo a Roberto Fico, nel pomeriggio incontro con le delegazioni di Pd e M5s (24 aprile 2018)

Ipotesi Governo 2018 - premier a Forza Italia? : Si stringe sulle Ipotesi di varo del governo. Per domani o mercoledì è attesa la mossa del Quirinale. Nei pronostici prende corpo la chance di un’incarico esplorativo a una figura istituzionale, il presidente della Camera, Fico (M5S), o la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, la quale ha già detto che “se Mattarella chiama difficile dire di no”. Il pre-incarico alla senatrice di Forza Italia porterebbe il ...