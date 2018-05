Gossip Grande Fratello | Aida esclusa dal gioco ma il pubblico insorge

Nina Moric e Luigi Favoloso in crisi/ Grande Fratello 2018 : nessun confronto nella Casa? “Lontana dal Gossip!” : Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, Grande Fratello 2018: “Una persona che non conosco, non so chi sia…”, la modella croata risponde così ad un commento su Instagram.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:21:00 GMT)

Federica Panicucci contro il Grande Fratello di Barbara d’Urso? Il Gossip : Federica Panicucci vuole prendere le distanze da Barbara d’Urso? Federica Panicucci e Barbara d’Urso, in un modo o nell’altro, sono sempre riuscite a far parlare di loro. Sulla loro presunta rivalità, infatti, tanto si è detto e scritto. Le dirette interessate, tuttavia, sono sempre state molto attente nel rilasciare dichiarazioni al riguardo, proprio per evitare di alimentare voci di corridoio e pettegolezzi sul loro conto. Delle due ...

Gossip : Paola Di Benedetto entrerà nella Casa del Grande Fratello Video : Il settimanale 'Spy' ha lanciato una notizia esclusiva sulla seconda puntata del #Grande Fratello: #Paola di Benedetto entrera' nella Casa per confrontarsi con l'ex Matteo Gentili. Stando ai #Gossip che riporta il giornale, 'Madre Natura' sarebbe stata invitata per replicare a quello che ha detto sul suo conto l'attuale concorrente del reality nei primi giorni di permanenza tra le mura di Cinecitta'. Come reagira' Francesco Monte, compagno ...

Gossip : Paola Di Benedetto entrerà nella Casa del Grande Fratello : Il settimanale 'Spy' ha lanciato una notizia esclusiva sulla seconda puntata del Grande Fratello: Paola Di Benedetto entrerà nella Casa per confrontarsi con l'ex Matteo Gentili. Stando ai Gossip che riporta il giornale, 'Madre Natura' sarebbe stata invitata per replicare a quello che ha detto sul suo conto l'attuale concorrente del reality nei primi giorni di permanenza tra le mura di Cinecittà. Come reagirà Francesco Monte, compagno dell'ex ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso : "Nella casa anche una coppia di fidanzati noti nel mondo del Gossip" : La nuova edizione del Grande Fratello sta per cominciare: l'appuntamento è per martedì 17 aprile, e la conduttrice Barbara D'Urso è stata ospite dell'ultima puntata di Verissimo per svelare tutti i retroscena della casa più spiata d'Italia. Non si è sbilanciata più di tanto, ma ha comunque spoilerato una novità: tra i concorrenti ci sarà anche una nota coppia di fidanzati, molto conosciuti nel mondo del gossip. I due si metteranno alla ...

Belen incinta di Iannone? La showgirl salta il Grande Fratello per la gravidanza? Il Gossip si scatena... : Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone. La voce dell'attesa del secondo figlio, il primo con il motociclista, sta correndo tra i corridoi del gossip avrebbe alimentato le ipotesi sui motivi...

Belen incinta di Iannone? La showgirl salta il Grande Fratello per la gravidanza? Il Gossip si scatena... : Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone. La voce dell'attesa del secondo figlio, il primo con il motociclista, sta correndo tra i corridoi del gossip avrebbe alimentato le ipotesi sui motivi...