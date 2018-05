Google I O | ecco come sarà il nuovo Android P

Android P Beta disponibile per 7 smartphone non Google : ecco dove scaricarlo : Non avete un Google Pixel? Non importa, Android P è ora disponibile in via ufficiale per 7 smartphone non Google, sempre in Beta però. eccovi il download. L'articolo Android P Beta disponibile per 7 smartphone non Google: ecco dove scaricarlo proviene da TuttoAndroid.

Google - sfida alle fake news con la nuovissima Google News : ecco tutte le novità : Molto interessante è la feature Copertura completa , che fornisce un quadro completo del mondo in cui la stessa notizia è trattata da fonti differenti. Con un solo click è possibile vedere più titoli ...

Android Things 1.0 - ecco il sistema operativo Google per l’internet delle cose : Ci sono voluti più di due anni dal primo annuncio ma finalmente Android Things, il sistema operativo realizzato da Google e dedicato al mondo dell’Internet delle cose, è pronto per l’adozione su larga scala. Lo ha confermato ieri la casa di Mountain View, annunciando il rilascio della versione 1.0 del suo software che, da quando era stato presentato con il nome Project Brillo ormai nel 2015, era avanzato a piccoli passi in versioni ...

Volete Google Home Mini e Chromecast 2015? Ecco l’offerta di Unieuro : Unieuro vuole che proviate l'esperienza multimediale di Google a 360 gradi e così lancia un bundle di prodotti, che comprende Google Home Mini e Google Chromecast 2015, a un prezzo decisamente allettante. L'articolo Volete Google Home Mini e Chromecast 2015? Ecco l’offerta di Unieuro proviene da TuttoAndroid.

In attesa del Google I/O 2018 ecco trapelare alcune nuove icone di Google : I colleghi di 9to5Google sono riusciti a mettere la mani su un parziale set di icone che potremmo probabilmente ritrovare tra pochi giorni al Google I/O 2018! L'articolo In attesa del Google I/O 2018 ecco trapelare alcune nuove icone di Google proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 : Google Chrome o Cortana si blocca in April Update? Ecco come risolvere : Su Reddit si è aperta in questi giorni un’accesa discussione su un particolare problema riscontrato da alcuni utenti Windows 10 che hanno aggiornato il proprio PC o tablet ad April Update. Scendendo nei dettagli, la nuova versione del sistema operativo di casa Redmond provoca occasionalmente il crash di alcune applicazione tra cui Google Chrome, il browser più utilizzato al mondo, e Cortana indispensabile per effettuare le ricerche ...

Google saluta Allo e passa a 'Chat' : ecco come scambieremo messaggi su Android : Big G 'parcheggia' Allo, l'app di messaggistica intelligente con l'assistente virtuale per far convergere sul sistema Rcs (Rich Communications Service) che...

Google - ecco quanto guadagna un dipendente dell'azienda di Mountain View : I dipendenti di Alphabet, la casa madre di Google, guadagnano in media 197.000 dollari l'anno. Pur trattandosi del quarto compenso più alto fra le aziende quotate allo S&P 500, i dipendenti di ...

Pensioni : Google le pagherà alla Spagna? Ecco la singolare Web Tax di Madrid : Pensioni: un argomento delicato. Un tema molto sentito dagli italiani. E non è un caso che buona parte dell'ultima campagna elettorale sia stata caratterizzata da candidati che molto spesso facevano leva sulla possibilità di una profonda riforma del sistema previdenziale per guadagnare consenso. In attesa che il nuovo Governo si formi ed eventualmente gli eletti dimostrino la loro capacità di mantenere fede alle promesse fatte, c'è da fare i ...

Google - Gmail / Ecco tutte le novità sul servizio di posta elettronica più usato del web : Google, Gmail: Ecco tutte le novità che arrivano sul servizio di posta elettronica più utilizzato sul web. Innovazioni non solo sulla grafica, ma anche per l'uso nella G Suite.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:48:00 GMT)

A cosa lavora Google? Ecco cosa ne pensa il team di progettazione : Il team di progettazione di Google vuole rendere ben chiaro che viene dedicato molto impegno e dedizione al lavoro di progettazione dei suoi prodotti, e lo fa con un nuovo video! L'articolo A cosa lavora Google? Ecco cosa ne pensa il team di progettazione proviene da TuttoAndroid.

Google registra ciò che diciamo a Google Assistant : ecco come impedirglielo : Lo sapete che tutte le parole che pronunciamo verso Google Assistant vengono registrate? ecco come eliminare le registrazioni e bloccarle. L'articolo Google registra ciò che diciamo a Google Assistant: ecco come impedirglielo proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp : ecco come è pronta a partire la sfida a Google e Microsoft : Whatsapp sfida Google e Microsoft? Apparentemente sembra un'idea che ha poco senso, ma le novità che potrebbero esserci nel futuro della popolare app di messaggistica sembrano, invece, delineare questo scenario. Whatsapp è un'app in costante evoluzione. Da semplice strumento per scambiare messaggi si è trasformata in una vera e propria piattaforma multimediale che consente di restare in contatto attraverso varie funzionalità. L'attuale livello ...

Google Play Award 2018 : ecco i migliori giochi e le migliori app per Android : Anche questa volta i Google Play Awards 2018 hanno incoronato le migliori app e giochi per Android suddivisi per diverse categorie, alcune delle quali nate di recente! L'articolo Google Play Award 2018: ecco i migliori giochi e le migliori app per Android proviene da TuttoAndroid.