Google I O 2018 | tutte le novità annunciate

Assistente Google : tutte le novità in arrivo svelate al Google I/O di maggio 2018 : Durante l’evento Google I/O di maggio 2018 sono state svelate tutte le novità che presto saranno applicate all’Assistente Google sugli smartphone Android: i dettagli.L’Assistente Google vi ricordo è stata una delle principali novità rilasciate da Google sul proprio sistema operativo mobile Android nel 2016, e oggi durante l’evento I/O del colosso americano sono state svelate tutte le novità che verranno aggiunte ...

Google I O 2018 'L Intelligenza artificiale sarà al centro di tutto' : Il punto di partenza, ovviamente, è l'Intelligenza artificiale, ultimo cavallo di battaglia di Google da due anni, 'un modo per risolvere problemi in giro per il mondo', prosegue Pichai. 'One of the ...

Google Foto introduce nuove funzioni pilotate dall’intelligenza artificiale al Google I/O 2018 : Al keynote inaugurale del Google I/O 2018, Boig G annuncia importanti novità per Google Foto, molte delle quali governate dall'intelligenza artificiale. L'articolo Google Foto introduce nuove funzioni pilotate dall’intelligenza artificiale al Google I/O 2018 proviene da TuttoAndroid.

Google I/O 2018 : "L'Intelligenza artificiale sarà al centro di tutto" : Alla conferenza annuale del colosso del Web, annuncia l’evoluzione delle Ai: “Sapranno rispondere a file di domande, le integreremo nelle mappe e saranno a che...

Google Assistant arriva sulle smart TV LG del 2018 : LG ha annunciato l'arrivo di Google Assistant, l'assistente virtuale di Google, nelle smart TV con Ai del 2018 che potranno essere integrate con altri dispositivi come Google Home. L'articolo Google Assistant arriva sulle smart TV LG del 2018 proviene da TuttoAndroid.

Google Play Awards 2018 : le migliori App Android secondo Google : Google ha annunciato i vincitori dei Google Play Awards 2018, applicazioni Android di nove categorie che si sono sfidate per essere proclamate le migliori del 2018. Google afferma che le applicazioni elencate non solo hanno dimostrato “di offrire esperienze deliziose ai fan“, ma hanno anche “un maggiore impatto positivo nelle loro comunità“. Google Play Awards 2018: 9 vincitori per 9 categorie La prima categoria che ...

Orario e diretta streaming Google I/O 2018 oggi 8 maggio : Android P e non solo : Come seguire la diretta streaming Google I/O di oggi 8 maggio? In che Orario l'annuale conferenza per gli sviluppatori Android avrà il via per noi italiani? Oltre ad una nuova preview di Android P assisteremo anche ad altre novità dai vertici di Mountain View? La risposta a questa e ad altre domande la troverete nell'approfondimento presente in questo articolo. Partiamo dall'Orario in cui la diretta streaming Google I/O avrà inizio. Il via ai ...

