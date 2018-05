Google I O 2018 | L' Intelligenza artificiale sarà al centro di tutto

Google Play Awards 2018 : Oscar della tecnologia - ecco le app Android premiate Video : Gli smartphone hanno cambiato la vita di milioni di persone. I telefoni intelligenti sono fatti di app e nei vari store se ne trovano milioni. Destreggiarsi è ormai molto difficile e non tutte risultano utili o funzionali a quello che si cerca. Tuttavia, da qualche anno, Google attraverso i Play Awards premia le migliori. Una sorta di Premio Oscar in chiave tecnologica che permette agli sviluppatori di essere stimolati a partorire idee sempre ...

Dopo il Google I/O 2018 Android P sarà sempre più integrato in Chrome OS : Ultimamente stiamo notando un grande impegno da parte di Google per portale su Chrome OS un supporto il più completo possibile alle applicazioni Android . Ecco cosa cambierà Dopo il Google I/O 2018 ! L'articolo Dopo il Google I/O 2018 Android P sarà sempre più integrato in Chrome OS proviene da Tutto Android .

Google : scopriamo quali sono le migliori applicazioni Android del 2018 Video : Il successo stratosferico ottenuto dagli smartphone è un dato di fatto e la corsa per acquistare l'ultimo modello è sempre presente e travolgente, con milioni di utenti fanno anche le nottate davanti gli store per portare a casa l'ultimo modello di cellulare da usare poi con le app preferite. A proposito di queste, è arrivata la classifica di preferenze stilata da Google attraverso i Play Awords. Si tratta di una sorta di Premio Oscar fra gli ...

Google : scopriamo quali sono le migliori applicazioni Android del 2018 : Il successo stratosferico ottenuto dagli smartphone è un dato di fatto e la corsa per acquistare l'ultimo modello è sempre presente e travolgente, con milioni di utenti fanno anche le nottate davanti gli store per portare a casa l'ultimo modello di cellulare da usare poi con le app preferite. A proposito di queste, è arrivata la classifica di preferenze stilata da Google attraverso i Play Awords. Si tratta di una sorta di "Premio Oscar" fra gli ...

Google I/O 2018 : tutte le novità annunciate : Settemila persone si sono messe a sedere nei posti all'aperto del teatro, mentre centinaia di migliaia di spettatori hanno assistito al Google I/O 2018 da tutto il mondo collegati via streaming. Come ...

Una tonnellata di novità coinvolge Google Assistant : le ultime da I/O 2018 : Uno sviluppo fulmineo ha interessato Google Assistant , per cui non dovrebbe sorprendere più di tanto la miriade di novità annunciate durante I/O 2018 L'articolo Una tonnellata di novità coinvolge Google Assistant : le ultime da I/O 2018 proviene da TuttoAndroid.

Google I O 2018 'L Intelligenza artificiale sarà al centro di tutto' : Il punto di partenza, ovviamente, è l'Intelligenza artificiale, ultimo cavallo di battaglia di Google da due anni, 'un modo per risolvere problemi in giro per il mondo', prosegue Pichai. 'One of the ...