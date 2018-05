Google apre a tutti il suo nuovo dominio

Google apre un nuovo programma di investimento rivolto alle nuove startup : Google ha ufficializzato il lancio di un nuovo programma di investimento per le startup appena nate che hanno come obiettivo quello di ampliare l'hardware o le funzionalità di Google Assistant! L'articolo Google apre un nuovo programma di investimento rivolto alle nuove startup proviene da TuttoAndroid.

Google Arts & Culture apre le porte del Castello di Bracciano : ... anche se la consultazione delle opere è gratuita, i siti culturali ottengono in cambio una pubblicità enorme, potendo raggiungere milioni di persone in tutto il mondo. I numeri del progetto di ...

Google Telefono si apre al beta-testing sul Play Store : ecco le novità della versione 19 : Google Telefono, il tastierino telefonico predefinito degli smartphone Pixel, Nexus e Android One, può contare sul programma di beta-testing attraverso il Play Store da questa sera, in modo da permettere agli utenti di provare nuove funzionalità in anteprima. L'articolo Google Telefono si apre al beta-testing sul Play Store: ecco le novità della versione 19 proviene da TuttoAndroid.

Google apre l’Activity Recognition Transition API che sta dietro alla Driving mode dei Pixel 2 a tutte le app : Google ha deciso di rendere la Activity Recognition Transition API disponibile per tutti gli sviluppatori e di conseguenza per tutte le app. L'API in questione elabora i dati dei sensori di un determinato device tramite modelli di machine learning, senza quindi andare ad impattare in modo significativo sul consumo di risorse e sulla durata della batteria. L'articolo Google apre l’Activity Recognition Transition API che sta dietro alla ...

Google Maps si apre ai videogame - previsti tanti nuovi Pokémon Go : Prepariamoci all’abbattersi di una slavina di giochi in stile Pokémon Go sui nostri smartphone. Tramite un intervento su uno dei suoi numerosi blog, Google ha infatti appena annunciato di avere messo la sterminata mole di dati che costituisce il database di Google Maps a disposizione di tutti gli sviluppatori di app che vogliano creare un’esperienza di gioco ambientata nel mondo reale. In parole povere, chiunque voglia creare un ...

Google apre i vantaggi delle pagine super veloci a tutti : Non è necessario essere una AMP per vivere come una AMP. Google propone agli editori online di fare tesoro di quanto appreso nello sviluppo – e crescita – delle sue pagine super veloci (Accelerated Mobile Pages) per portarle al web nel suo complesso. Certo, agli editori toccherebbe uno sforzo di riadattamento a nuovi standard, ma in cambio Google promette un posto in sezioni di solito dedicate a chi ha pagine super veloci, come quello in prima ...