Golden State Warriors e Houston Rockets giocheranno la finale della Western Conference

Nba playoff - Golden State in finale a Ovest con Houston : 4-1 a New Orleans : Houston-Golden State, la finale di conference che tutti aspettavano, è servita. I Warriors si guadagnano l'ultimo atto dell'Ovest chiudendo i conti sul 4-1 contro New Orleans.: in gara-5, vinta 113-...

NBA Playoff 2018 : Paul è un gigante contro i Jazz - Curry spazza via i Pelicans. La finale ad Ovest sarà tra Houston e Golden State : Houston Rockets e Golden State Warriors si sfideranno nella finale della Western Conference. L’esito più scontato emerge dalla notte NBA, che di fatto chiude le serie che vedono impegnate nelle semifinali ad Ovest le due future contendenti. Gli Houston Rockets trovano il punto decisivo del 4-1 grazie al successo per 112-102 al Toyota Center contro gli Utah Jazz, che restano in partita fino in fondo prima di cedere alla furia di uno ...

NBA Playoff 2018 - Golden State-New Orleans 113-104 gara-5 : 'Big Four' al loro meglio - Golden State è perfetta : Golden State Warriors-New Orleans 113-104 Forse ispirati dalla imminente sfida contro gli Houston Rockets, la squadra col miglior record stagionale NBA, i Golden State Warriors fanno vedere i muscoli ...

Basket - playoff Nba : Golden State e Houston a un passo dalla finale di Conference : NEW YORK - Golden State e Houston si aggiudicano gara-4 e si portano in vantaggio 3-1 nelle rispettive serie di semifinali play-off della Western Conference Nba contro New Orleans e Utah, potendo ...

A Houston e Golden State gara 4 : Golden State e Houston vincono gara-4 e si portano sul 3-1 nelle rispettive serie di semifinali play-off della Western Conference dell'Nba contro New Orleans e Utah. Nella notte italiana, i Warriors ...

NBA Playoff 2018 : Golden State e Houston vincono gara-4 e vanno sul 3-1 : Golden State e gli Houston fanno un passo decisivo verso la qualificazione alla finale della Western Conference dopo le loro vittorie in gara-4 rispettivamente con i New Orleans Pelicans e gli Utah Jazz. Entrambe le serie sono sul 3-1 ed ora sia Warriors sia Rockets hanno la possibilità di chiudere i conti in casa nella prossima partita. Dopo il ko in gara-3 si aspettava una reazione da parte dei campioni in carica ed è arrivata con il successo ...

Super Davis travolge Golden State - Houston passa in casa dei Jazz : Nelle semifinali della Western Conference dei playoff Nba gli Houston Rockets vincono gara 3 per 113-92 in casa degli Utah Jazz e conducono la serie per 2-1. Harden e compagni vendicano così la ...

Davis spegne Golden State - Rockets a valanga : ROMA - Nella notte NBA i Pelicans travolgono Golden State 119-100 e accorciano sul 2-1. New Orleans trova l'allungo decisivo nel terzo quarto, quando si porta sul 92-72 e la chiude. L'Mvp è Anthony ...

NBA 2018 - New Orleans e Houston accorciano le distanze. Battuti Golden State e Utah Jazz : Due partite nella notte dei Playoff NBA. accorciano le distanze i New Orleans Pelicans, che vincono gara-3 contro i Golden State Warriors per 119-100 e si portano sotto per 2-1 nella serie. Grande prestazione di Anthony Davis, che chiude con la doppia doppia da 33 punti e 18 rimbalzi. Incredibile anche la prova di Rajon Rondo, che segna solo quattro punti, ma mette a referto addirittura 21 assist e cattura 10 rimbalzi. E’ la seconda volta in ...

Nba playoff - New Orleans-Golden State 119-100 - Warriors avanti 2-1 nella serie : Il braccio e la mente hanno colpito ancora. Solo che stavolta, anziché stritolare Portland come nel primo turno, hanno fatto a pezzi Golden State riaprendo una serie che sembrava chiusa. Il braccio è ...

Playoff NBA 2018 - New Orleans-Golden State 119-100 : Anthony Davis domina - i Pelicans riaprono la serie : Nella serie di tre anni fa tra Golden State Warriors e New Orleans Pelicans, i poi campioni NBA spensero qualsiasi velleità degli avversari andando a vincere gara-3 con una rimonta negli ultimi minuti,...

Playoff Nba : rimonta da sogno dei Cavs a Toronto - Golden State non si ferma : Playoff Nba: rimonta da sogno dei Cavs a Toronto, Golden State non si ferma Cleveland viene trascinata da un LeBron James ancora in tripla doppia in gara-1 contro Toronto: nella notte Nba i Raptors cadono dopo aver condotto i giochi per 48’, sbandano troppo ai supplementari e cedono il passo 112-113 ai Cavs all’Air Canada […]

Curry esalta Golden State - LeBron sbanca Toronto : ROMA - Nella notte NBA Cleveland passa a Toronto in gara1 dopo un overtime , 112-113, . I Raptors sprecano il +11 del terzo quarto , 76-65, e poi anche il +4 a 100 secondi dalla sirena perché poi ...

Curry esalta Golden State - LeBron sbanca Toronto : ROMA - Nella notte NBA Cleveland passa a Toronto in gara1 dopo un overtime , 112-113, . I Raptors sprecano il +11 del terzo quarto , 76-65, e poi anche il +4 a 100 secondi dalla sirena perché poi ...