Golden Power Tim Dal Governo multa di 74 | 3 milioni per Telecom Italia

TIM - multa da 74 - 3 milioni di euro per violazione Golden Power : Teleborsa, - Notizie non troppo buone giungono al neo Consiglio di Amministrazione di TIM. Il Governo ha comminato alla società di telecomunicazioni una sanzione di 74,3 milioni di euro per violazione ...

Avio - il governo gioca la carta del Golden power : Il governo cala la carta del «golden power» sulle attività di Avio che riguardano tecnologie strategiche. Ieri il Consiglio dei ministri ha deliberato di esercitare i poteri speciali che vanno sotto ...

TIM - Governo non eserciterà Golden Power su ingresso CDP : Teleborsa, - Nessuna Golden Power su TIM da parte del Governo dopo l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nel capitale. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri che ha deliberato di non esercitare i ...

TIM - tutto pronto per il CdA. Governo rinuncia a Golden Power su operazione Elliott : Teleborsa, - C'è fermento per il CdA di TIM che si terrà domani 22 marzo. Molti i temi sul tavolo a cominciare dalla battaglia del Fondo Elliott per il cambiamento del CdA. E mentre il Fondo gestito ...