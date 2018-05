Gli psichiatri | ' Assistenza rischia il crollo | mancano risorse'

Salute mentale : 40 anni dalla chiusura deGli ospedali psichiatrici : Compie 40 anni la legge 180, conosciuta come “Legge Basaglia”, che decretò l’abolizione degli ospedali psichiatrici in Italia. In occasione del quarantennale, l’Asl Roma 2 ha organizzato, giovedì 10 maggio prossimo, in collaborazione con la Consulta Dipartimentale per la Salute mentale Asl Roma 2, una giornata d’incontro con i cittadini, dalle ore 11 alle ore 16, presso i Centri di Salute mentale e i Centri Diurni ...