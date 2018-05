Gli italiani viaggiano con la musica

Viaggi e musica : Gli italiani i più interessati a viaggiare per seguire concerti : musica e Viaggi: il connubio perfetto che fa Viaggiare gli italiani. Secondo l’ultima ricerca svolta da eDreams, l’agenzia Viaggi leader in Europa, che ha coinvolto 13 000 Viaggiatori da otto nazioni (Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Portogallo, Stati Uniti, Svezia e Germania) i nostri connazionali sono, inoltre, il popolo che più di tutti è interessato a Viaggiare per partecipare a festival musicali, classificandosi primo con una ...

Viaggi : il 65% deGli italiani si pente di non aver avuto un flirt in vacanza : In vacanza bisogna rilassarsi, divertirsi senza avere pensieri e godersi i giorni di meritato riposo; una volta tornati a casa però si inizia a fare il bilancio del Viaggio e spesso ci si pente di aver fatto o non fatto qualcosa, o di aver esagerato nel lasciarsi andare. Il potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost ha voluto sondare quali sono i rimpianti più frequenti degli italiani quando tornano dalle vacanze. Tra questi ci sono ...

Gli italiani perdono interesse per il garage : Il garage sta diventando un bene sempre meno indispensabile per gli italiani, popolo di automobilisti . Secondo l'ultimo studio di Immobiliare.it che ha analizzato l'andamento del mercato dei box auto ...

Governo - Di Maio : “Partiti se ne fregano deGli italiani - dopo i rigori siamo ancora a 0-0. Si deve tornare a votare” : “Da oltre 60 giorni chiedo alle forze politiche di firmare un contratto di Governo per risolvere i problemi degli italiani. Ci abbiamo provato in tutti i modi. Nessuno si è seduto al tavolo in 65 giorni”. Esordisce così il leader del M5s, Luigi Di Maio, a Dimartedì (La7) nel commentare il bilancio degli ultimi due mesi post-elettorali. “Questi 65 giorni” – continua – “sono i giorni della verità, gli italiani capiscono perché i ...

Reazione ritardata deGli asset italiani all'impasse politica : ... sostenendo che non sono più cosi vulnerabili, non hanno più un debito cosi rilevante , tranne la Cina, e possono sopportare bene la normalizzazione della politica monetaria US . Insomma, perchè la ...

Reazione ritardata deGli asset italiani all'impasse politica : Uno dei principali temi della giornata odierna l'ha fornito Trump ieri sera, ad un ora della chiusura di Wall Street, quando ha annunciato - via Twitter - per stasera alle 20 ora italiana, la sua ...

Vela - Europei Laser 2018 : Gli italiani perdono terreno. Marco Gallo 17° : Seconda giornata degli Europei delle classi Laser, Standard e Radial, in corso di svolgimento a La Rochelle. Nella baia francese sono state disputate due regate per ogni classe, rispettando il programma previsto, che verrà completato domani con le ultime due regate di classificazione prima della suddivisione in flotte e delle sei prove finali. Gli italiani hanno perso terreno. Nello Standard maschile Giovanni Coccoluto è sceso in 25esima ...

Diretta/ Atp Madrid 2018 Lorenzi Verdasco (5-7 4-6) : streaming video e tv live. Eliminati tutti Gli italiani : Diretta Atp Madrid 2018: info streaming video e tv, prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa. Eliminati Fabio Fognini e Paolo Lorenzi, entrambi in due set: tutti fuori gli italiani(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:59:00 GMT)

Finita la stagione dell'influenza - quasi nove milioni Gli italiani colpiti : quasi 8,7 milioni di italiani colpiti e 160 morti: è questo il bilancio finale della stagione influenzale 2017-2018 ormai volta al termine, la più intensa degli ultimi 15 anni. Si è conclusa infatti, anche per quest'anno, la sorveglianza Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss), che raccoglie i dati inviati dai medici sentinella. Nella stagione precedente, 2016-17, i casi totali furono 5,4 mln con 53 morti, ed ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : tutti Gli italiani in gara ad Agrigento. Matteo Manassero guida un folto gruppo : Maggio sarà un mese decisivo per il Golf italiano. Lo European Tour, infatti, farà tappa due volte nel nostro paese e la prima di queste sarà in questo weekend: al Verdura Resort di Sciacca, in provincia di Agrigento, andrà in scena il Rocco Forte Sicilian Open. Un appuntamento importante non solo per gli appassionati italiani, che avranno modo di vedere da vicino il meglio del Golf europeo, ma anche per i giocatori: la colonia azzurra ad ...

Il bancomat è femmina - la carta di credito maschio : ecco come pagano Gli italiani : I pagamenti elettronici iniziano a prendere piede anche per i piccoli importi, segno che qualcosa si sta muovendo in questa 'cultura' per gli italiani. Lo rileva l'Osservatorio di Findomestic, ...

Politici a lavorare - italiani al mare : il voto estivo - rivalsa deGli anti-casta : Faceva molto, molto caldo anche in Grecia, il 17 giugno 2012 , ed era trascorso un solo mese dalle elezioni precedenti, e si rivotò con la stessa legge elettorale ma la geografia politica cambiò ...

Tennis - Internazionali d'Italia Roma 2018 : le speranze deGli italiani nel tabellone maschile. Fabio Fognini la punta di diamante : Tornando al tabellone principale, è fuori dubbio che l'indiziato numero uno per fare più strada possibile sia Fabio Fognini: il ligure, rientrato stabilmente tra i primi venti al mondo, se in ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : le speranze deGli italiani nel tabellone maschile. Fabio Fognini la punta di diamante : Sono al momento quattro, ma diventeranno sicuramente almeno cinque gli italiani certi di partecipare al tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d’Italia di Tennis: l’unico a rientrare direttamente in tabellone grazie al ranking è stato, manco a dirlo, Fabio Fognini. Per gli altri quattro sono state necessarie delle wild card, che sono andate a Paolo Lorenzi, Andreas Seppi, Matteo Berrettini, e al vincitore ...