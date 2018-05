Gli Internazionali d' Italia perdono una stella | Serena Williams non ci sarà

Tennis - Serena Williams rinuncia aGli Internazionali d'Italia : TORINO - Serena Williams non ce la fa. Sull'account ufficiale di Twitter degli Internazionali d'Italia è stato reso noto il forfait della Tennista statunitense a pochi giorni dall'inizio delle sfide ...

Venerdì in regalo il Magazine G suGli Internazionali : Con le Tennis Academy più famose del mondo dove poter migliorare il proprio tennis o i libri più interessanti che raccontano questo sport. E ancora la ricetta tennistica di un cuoco famoso come ...

Tennis - Internazionali d'Italia Roma 2018 : le speranze deGli italiani nel tabellone maschile. Fabio Fognini la punta di diamante : Tornando al tabellone principale, è fuori dubbio che l'indiziato numero uno per fare più strada possibile sia Fabio Fognini: il ligure, rientrato stabilmente tra i primi venti al mondo, se in ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : le speranze deGli italiani nel tabellone maschile. Fabio Fognini la punta di diamante : Sono al momento quattro, ma diventeranno sicuramente almeno cinque gli italiani certi di partecipare al tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d’Italia di Tennis: l’unico a rientrare direttamente in tabellone grazie al ranking è stato, manco a dirlo, Fabio Fognini. Per gli altri quattro sono state necessarie delle wild card, che sono andate a Paolo Lorenzi, Andreas Seppi, Matteo Berrettini, e al vincitore ...

Tennis - Qualificazioni Internazionali d’Italia 2018 : tutti Gli azzurri presenti a caccia del main draw : L’inizio degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma si avvicina sempre di più. Il torneo è in programma dal 13 al 20 Maggio, ma tra qualche giorno scatteranno le Qualificazioni del Masters 1000 romano, che assegnano i vari posti per il main draw. In base alle entry list ufficiali chiuse qualche settimana fa solo Camila Giorgi è sicura di giocarle, con la marchigiana che ha deciso proprio all’ultimo di venire a Roma, lanciando ...

Al Foro italico per Gli Internazionali di tennis si gioca a golf : Roma, 5 mag. , askanews, Ci sarà anche il golf agli Internazionali BNL d'Italia, il prestigioso torneo che vedrà esibirsi a Roma i grandi campioni del tennis. La Federazione Italiana golf avrà per il ...

Torna Tennis&Friends - il 19 maggio a Roma per Gli Internazionali Bnl d'Italia : Nelle due giornate, contemporaneamente alle attività svolte nel Villagio della Salute, testimonial del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo promuoveranno la campagna di prevenzione con ...

Tennis World Tour sarà mostrato in anteprima durante Gli Internazionali BNL d'Italia : Bigben è lieta di annunciare che in occasione degli Internazionali BNL d'Italia che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 Maggio 2018, all'interno della lounge della Gazzetta dello Sport, i Tennisti professionisti partecipanti al torneo, i vip e gli ospiti della lounge, potranno provare in anteprima nazionale Tennis World Tour, il videogioco sviluppato da Breakpoint e distribuito da Bigben Interactive. La storia degli Internazionali BNL d'Italia ah ...

Tennis World Tour aGli Internazionali BNL di Roma : Bigben è lieta di annunciare che in occasione degli Internazionali BNL d’Italia che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 Maggio 2018, all’interno della lounge della Gazzetta dello Sport, i Tennisti professionisti partecipanti al torneo, i vip e gli ospiti della lounge, potranno provare in anteprima nazionale Tennis World Tour, il videogioco sviluppato da Breakpoint e distribuito da Bigben Interactive. Prima di proseguire nella ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : come funzionano le pre-qualificazioni? Date - calendario e orari. L’elenco deGli iscritti : Gli Internazionali d’Italia 2018 si disputeranno al Foro Italico di Roma dal 7 al 20 maggio. Sulla terra rossa della capitale andrà in scena uno spettacolo eccezionale tra i migliori tennisti del mondo. Nel frattempo sono in corso di svolgimento le pre-qualificazioni per il torneo più prestigioso che si svolge in Italia. La FIT ha rivoluzionato il sistema di qualificazione e ha organizzato una serie di tornei utili per assegnare le wild ...

Canoa slalom - ad Ivrea nel fine settimana le selezioni per formare la nazionale in vista deGli impegni internazionali : Si terranno sabato 28 e domenica 29 ad Ivrea le selezioni per la formazione della nazionale italiana di Canoa slalom per i primi eventi internazionali del 2018: l’appuntamento eporediese servirà quale banco di prova in vista degli Europei senior e per le tappe di Coppa del Mondo, nonché per Mondiali ed Europei delle categorie junior ed under 23. Saranno impegnati circa 100 atleti in tutte le sette categorie: K1 uomini, K1 donne, C1 uomini, ...

Vincent Bollorè - con l’inchiesta suGli affari africani a rischio i progetti internazionali. E Tim rischia di farne le spese : Ci mancava solo il fermo di Vincent Bolloré a completare il quadro incandescente dell’assemblea di Telecom Italia. Le vicende giudiziarie del raider bretone non promettono infatti niente di buono per l’ex monopolista di cui Vivendi ha quasi il 24 per cento. A questo punto, in vista dello scontro fra soci previsto per il 4 maggio, il timore più grande è quello di uno stallo di cui Tim rischia di fare le spese. Per non parlare del ...

La Fortezza deGli Artigiani - dal 21 aprile al primo maggio in mostra le eccellenze italiane e internazionali : Tante le novità di quest'anno , così come i progetti speciali e le iniziative rivolte a espositori e visitatori: dai laboratori live ai cooking show, dagli spettacoli musicali agli eventi culturali ...

Nutella : con il "Progetto Nocciola Italia" Ferrero si tutelerà daGli effetti delle tensioni internazionali : Le dispute tra paesi hanno delle conseguenze non solo a livello politico, ma anche commerciale. In merito ne sa qualcosa la Ferrero, azienda che per produrre la sua famosissima Nutella ha necessità di ...