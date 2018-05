Gli atleti della MTB Euromotor si distinguono a Caltanissetta

Come vedere MarsiGlia-Atletico Madrid - finale di Europa League : Marsiglia-Atletico Madrid Streaming gratis e diretta tv: Come vedere la finale di Europa League 2018 del 16 maggio sia sulle frequenze satellitari di Sky Sport che in chiaro su quelle di TV8.

Referendum Stelle nello sport : ultime ore per eleggere Gli atleti liguri dell'anno : I vincitori saranno premiati venerdì 18 maggio al Galà delle Stelle nello sport, nell'ambito della Festa dello sport che trasformerà ancora una volta il Porto Antico di Genova in uno straordinario ...

Diego Simeone squalificato per 4 turni / L'allenatore dell'Atletico Madrid salta la finale contro il MarsiGlia : Diego Simeone squalificato per 4 turni, L'allenatore dell'Atletico Madrid salta la finale contro l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia in seguito alla pesante punizione a lui inflitta.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 00:16:00 GMT)

Atletica : record italiano under 23 sui 5000m per Yeman Crippa. Sesto azzurro di sempre - pass per Gli Europei di Berlino : L’Italia torna a farsi vedere nel mezzofondo dell’Atletica. A trovare una grande performance nella notte del Bel Paese nei 5000 metri è stato Yeman Crippa: l’azzurro, classe 1996, di origini etiopi, ha timbrato il nuovo primato nazionale under 23 per la specialità. 13:18.83 il tempo con il quale ha trovato la quarta piazza nel Payton Jordan Invitational di Palo Alto (California), meeting statunitense. Spettacolare miglioramento ...

Atletico - Saul : 'Griezmann e Oblak? Devono aver voGlia di restare' : Mi auguro che la loro decisione non dipenda dall'Europa League, io comunque mi auguro che possano restare perché sono fra i migliori al mondo. Il Wanda Metropolitano? Ancora non c'è la stessa magia ...

Atletica - Mondiali marcia a squadre 2018 : l’Italia si affida a Palmisano e Giorgi. Gonzalez sfida la Cina - Giappone top tra Gli uomini : Nel weekend del 5-6 maggio si disputeranno a Taicang (Cina) i Mondiali a squadre di marcia. L’Italia punta soprattutto sulla gara femminile per poter dire la sua, di seguito le quattro gare in programma (seniores) ai raggi X. 20 CHILOMETRI (FEMMINILE) – La messicana Maria Guadalupe Gonzalez torna a Taicang, dove ha debuttato a livello internazionale quattro anni fa, per difendere il titolo conquistato due stagioni fa. La ...

Europa League - la finale sarà Atletico Madrid-MarsiGlia : Dopo le due serate di Champions League, ricche di emozioni e polemiche, è toccato scendere in campo all'Europa League con le due semifinali di ritorno. L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, grande favorito alla vittoria finale, batte per 1-0 l'Arsenal di Arsene Wenger, che lascerà così i Gunners senza aver avuto la soddisfazione di vincere fuori dall'Inghilterra, grazie alla rete di Diego Costa su assist di Antoine Griezmann. Dopo l'1-1 di ...

Europa League - MarsiGlia in finale con l'Atletico : al Salisburgo non basta il 2-1 : Partita decisa ai supplementari: austriaci avanti 2-0 al 90', al 116' il gol del 2-1 dell'ex interista Rolando che manda Garcia in finale. Grandi proteste per l'arbitraggio

