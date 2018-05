Gli abbonati a Twitch Prime ricevono un nuovo pacchetto di oggetti gratuiti per Fortnite

La première de Il Miracolo on demand per Gli abbonati Sky : due premi per la serie a Séries Mania : L'8 maggio si avvicina a grandi passi insieme al debutto de Il Miracolo, la prima serie firmata da Niccolò Ammaniti, che andrà in onda su Sky Atlantic HD in esclusiva. Un altro fiore all'occhiello per Sky e di questo ne è sicuro il pubblico ma anche gli addetti ai lavori che hanno avuto modo di vedere e giudicare la première di stagione a Séries Mania assegnando dei 4 premi maggiori previsti per la kermesse di Lille ...

Gli abbonati Prime e il cloud baciano i guadagni di Amazon : (Foto: Jeramey Lande/123RF) Amazon a vele spiegate. Il colosso ha chiuso il primo trimestre del 2018 con utili più che raddoppiati e ricavi in aumento del 43%. Superate le stime degli analisti, che recentemente sono già incorsi in un’altra sottostima, valutando a 90 milioni il numero degli utenti Prime di tutto il mondo. Sono invece 100 milioni. Ed è proprio Prime, insieme all’attività di cloud computing, ad avere trainato la ...

Maltempo Toscana : sconto del 10% per Gli abbonati Trenitalia : Sono state definite da Trenitalia le modalita’ con cui gli abbonati del servizio regionale potranno ottenere lo sconto del 10 per cento sugli abbonamenti ferroviari del mese di maggio e un indennizzo proporzionale sull’abbonamento annuale. Lo rende noto la Regione spiegando di aver deciso la misura, nell’ambito del contratto di servizio con Trenitalia, a favore degli utenti abituali del servizio regionale di trasporto pubblico ...

Amazon Prime : sono 100 milioni Gli abbonati nel mondo : Si è tante volte parlato di Amazon Prime, il servizio in abbonamento offerto dal gigante statunitense delle vendite online che, per una quota annuale, offre l’accesso a molteplici benefici, dalle spedizioni gratuite su milioni di prodotti a offerte speciali. Nelle scorse settimane ha fatto discutere l’annuncio dell’azienda che ha confermato un aumento del prezzo annuale in Italia che passa da €19,99 a €36 l’anno, ...

Amazon rivela i numeri : oltre 100 milioni Gli abbonati al servizio Prime : E la societa' ha iniziato ad investire pesantemente in contenuti televisivi originali perché è l'offerta streaming, ha precisato Bezos, a fare da traino. Il sevizio Amazon Prime è presente in nove ...

Netflix cresce senza sosta. Ora sono 125 milioni Gli abbonati : Guardando alle performance registrate da Netflix negli ultimi anni, appare evidente come la crescita del colosso dello streaming statunitense appaia davvero inarrestabile, con risultati che di anno in anno continuano a migliorare dimostrando l’ottimo lavoro fatto dai vertici della società nell’espandere la diffusione del servizio raggiungendo nuovi territori e producendo sempre nuovi contenuti di qualità. Netflix continua ad imporsi ...

Roma - Curve a 65 euro per la gara con il Liverpool all'Olimpico. Privilegiati Gli abbonati : Roma-Liverpool 2 maggio 2018: è caccia al biglietto. Sale la febbre nella Capitale per la semifinale di ritorno di Champions League, il club giallorosso ha diramato le modalità per l'acquisto dei ...

Call of Duty WWII : Gli abbonati Twitch Prime riceveranno il nuovo Honor and Glory Pack : Arrivano interessanti novità per i giocatori di Call of Duty WWII abbonati al servizio Twitch Prime. Già nel mese di gennaio i giocatori hanno ricevuto un Rare Supply Drop e un Epic Supply Drop, gratuiti. Ora, gli sviluppatori di Sledgehammer Games e l'editore Activision hanno rivelato cosa riceveranno i membri di Twitch Prime durante il mese di aprile.Come riporta Dualshockers, gli abbonati otterranno il The Honor and Glory Pack, che garantisce ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : annunciato un weekend di gioco gratuito per Gli abbonati Xbox Live Gold : La versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds torna protagonista, dopo le recenti novità sulla dodicesima patch pubblicata, con notizie che potrebbero interessare coloro che ancora non hanno provato il famoso gioco di PUBG Corp.Infatti, come riporta Gamespot, tutti gli abbonati al servizio Xbox Live Gold potranno giocare gratuitamente PlayerUnknown's Battlegrounds dal 19 al 22 aprile.I giocatori avranno a loro disposizione la versione ...

OneDrive : la funzionalità File Restore sarà disponibile per tutti Gli abbonati : Una recente funzionalità che Microsoft ha introdotto in OneDrive è indubbiamente “File Restore” e presto sarà disponibile per tutti gli abbonati a Office 365. Il Colosso di Redmond ha, infatti, comunicato sul proprio blog ufficiale di stare attualmente lavorando per portare questa feature anche agli abbonati Office 365 Home e Personal in quanto ad oggi è accessibile solo ed esclusivamente da tutti coloro che hanno sottoscritto ...

Amazon Music Unlimited raddoppia il numero dei suoi abbonati neGli ultimi sei mesi : 03 apr 2018 - Il terzo più grande servizio di streaming Musicale dopo Spotify e Apple Music ha reso noti i numeri di coloro che usufruiscono della sua offerta. In un'intervista concessa a Billboard, la divisione Musica di Amazon ha fatto sapere ...

Sky-Mediaset - cosa cambia per Gli abbonati : Due pay-tv in una. Lo storico accordo siglato ieri a sorpresa tra Sky e Mediaset porta con sé una serie di novità per gli abbonati con un ampliamento dell'offerta.

Accordo Sky-Mediaset : cosa cambia per Gli abbonati : Novità clamorosa nel mondo delle pay tv. Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i ...

Accordo fra Sky e Mediaset : cosa cambia per Gli abbonati : Novità clamorosa nel mondo delle pay tv. Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i ...