Giuseppe Anastasi | nuove date del Tour ' Canzoni ravvicinate del vecchio tipo'

Giuseppe Anastasi - da autore a cantautore con Canzoni ravvicinate del vecchio tipo : Conosco Giuseppe Anastasi sin dai tempi dell’università, quando il quartiere San Lorenzo in Roma era il centro del nostro mondo, la Gentrification era un fenomeno ancora di là da venire ed entrambi non avevamo la più pallida idea di quale direzione avrebbero intrapreso le nostre vite. Lui, contraddistinto da una forte passione per la chitarra e per la scrittura di testi originali, per noi amici che lo frequentavamo all’epoca era “Peppuzzo ...

Giuseppe Anastasi presenta il suo primo album - 'Canzoni ravvicinate del vecchio tipo' DATE : ... il suo primo album Canzoni ravvicinate del vecchio tipo , Giuro Universal Music/Artist First, , già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. « Milano è la città della ...

Giuseppe Anastasi il 15 marzo in concerto al 'Serraglio' di Milano : , Giuro Universal Music/Artist First, , già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. L'artista sarà accompagnato sul palco da Valter Sacripanti , batteria, , Antonio Lusi ,...