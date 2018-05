Giulia De Lellis e Andrea Damante | perché si sono lasciati? Parla un’amica

Uomini e Donne - Maria De Filippi lancia la bomba Giulia De Lellis : 'Ascolti assicurati' - cosa farà su Canale 5 : Con la stagione di Uomini e Donne di Maria De Filippi vicina al termine, si scatenano i rumors sulla possibilità che Giulia De Lellis possa sedere sul trono all'inizio della prossima stagione. L'ex ...

Uomini e Donne/ Maria De Filippi pensa ai nuovi tronisti : da Giulia De Lellis a Giordano (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i prossimi tronisti? Giulia De Lellis vicina e uno tra Luigi Mastrianni e Giordano Mazzocchi?(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Giulia DE LELLIS ospite nella prossima registrazione? : Nelle varie pagine web dedicate a Uomini e Donne continuano ad apparire delle possibili anticipazioni sulle puntate riguardanti le scelte di Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro; da una parte sembra infatti che le due ragazze siano ormai prossime ad indicare il nome del loro “ipotetico” fidanzato, dall’altra il ragazzo non è apparentemente riuscito ad “infatuarsi” seriamente di una delle sue ...

Uomini e Donne/ Nilufar pronta a scegliere? Giulia De Lellis ospite per la sua verità... (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nuove rivelazioni sulle scelte di Sara Affi Fella e Nilufar Addati: le due troniste prima in villa, poi...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:19:00 GMT)

Andrea Damante e Giulia De Lellis/ Guendalina Canessa attacca l'ex tronista - web furioso : "Tradimento chiaro!" : Andrea Damante e la fine della relazione con Giulia De Lellis, interviene anche Guendalina Canessa e accusa l'ex tronista. Il web è furioso: "Il tradimento è chiaro"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 23:10:00 GMT)

Giulia De Lellis su Andrea Damante : ‘Se parlassi disintegrerei volti’ : “Mi rivedrà l’anno del mai”. Così Giulia De Lellis ha risposto a un commento su Instagram che ipotizzava che il suo ex fidanzato Andrea Damante, con cui si è lasciata all’improvviso ad aprile 2018, avesse qualcosa da nascondere in virtù della sua decisione di limitare i commenti sul suo profilo e su un suo certo silenzio stampa relativo alla fine della relazione. “In questa situazione nessuno parla perché non ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis rompe il silenzio : "Damante? In questa situazione nessuno parla perchè non gli conviene" : Dopo lo sfogo dell'ex corteggiatrice, Guendalina Canessa interviene sui social e attacca duramente Andrea.

Giulia De Lellis furiosa con Andrea Damante : "Se parlo disintegro volti" : Continua la 'guerra' a distanza tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, dopo le frecciatine del noto dj , anche l'influencer ha deciso di rispondere a tono. 'Voi mi avete conosciuto per la mia buona ...

Giulia De Lellis difesa da Guendalina Canessa : la replica di Damante : Guendalina Canessa insulta Andrea Damante in difesa di Giulia De Lellis La fine della storia tra Giulia e Andrea ha lascito sbigottito tutto il mondo dello spettacolo, tanto che ieri anche Guendalina Canessa ha espresso la sua opinione a riguardo, scagliandosi duramente contro Andrea Damante in difesa di Giulia De Lellis. L’ex concorrente del Grande Fratello attraverso dei video caricati sulle sue Instagram Stories ha dichiarato infatti ...

Giulia DE LELLIS/ Il nuovo progetto professionale per dimenticare Andrea Damante : GIULIA De LELLIS e le nuove frecciatine ad Andrea Damante nei social network. Ma non c'è solo l'amore nei pensieri dell'ex gieffina, pronta a lanciare un nuovo marchio di moda.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 08:27:00 GMT)

U&D Giulia De Lellis - il duro sfogo contro Andrea : 'Mi reputo di più' Video : Anche le cose belle finiscono: è questa la frase che il popolo del mondo virtuale ha commentato riferendosi alla fine della relazione di Giulia De Lellis e Andrea Damante. La nota ex coppia soprannominata in rete con in nomignolo I Damellis è scoppiata e la ragione dello scoppio sembra essere ancora un segreto. Sul web sono state varie le indiscrezioni riportate che hanno preannunciato la causa della fine di questa grande storia d'amore: secondo ...

Giulia De Lellis contro Andrea Damante : "Mi rivedrà l'anno del mai. Se parlassi io..." : Non si può certo dire che si siano lasciati senza rancori Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo l&rsquo...

Giulia De Lellis/ “Andrea Damante? Mi rivedrà l’anno del mai!” - poi specifica perché non parla di lui : Giulia De Lellis: “Andrea Damante? Mi rivedrà l’anno del mai!”, poi specifica perché non parla di lui e il suo ex fidanzato risponde tramite le Stories di Instagram.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 10:43:00 GMT)

Giulia De Lellis contro Andrea Damante : “Mi reputo di più” : Giulia De Lellis chiarisce: nessun ritorno di fiamma con Andrea Damante Giulia De Lellis e Andrea Damante non torneranno insieme. A spegnere le speranze dei fan è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Che ha seccamente smentito un ritorno di fiamma con l’ex tronista che ha conquistato nel 2016. A quanto pare Damante si […] L'articolo Giulia De Lellis contro Andrea Damante: “Mi reputo di più” proviene da ...