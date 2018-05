Giro | grave motociclista investito

Giro d'Italia : quinta tappa - grave incidente a un motociclista - percorso cambiato : L'olandese, che è anche campione del mondo, guadagna 37 secondi rispetto a uno dei suoi più temibili avversari Froome, che era caduto in mattinata prima di partire, e ben 50 su Fabio Aru, un altro ...

Giro d'Italia : oggi la quinta tappa - grave incidente a un motociclista - percorso modificato : In streaming si potrà vedere su RaiPlay. A seguire il Giro anche Eurosport1 tutti i giorni in diretta dalle 13 e in streaming con SkyGo ed Eurosport Player.

Giro : grave incidente - muore un motociclista. Variato percorso quinta tappa : Un gravissimo incidente stradale fra una moto e una Fiat Stilo ha obbligato gli organizzatori del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, che oggi disputa la 5/a tappa, a modificare il percorso della ...

Ciclismo : grave incidente nell'agrigentino - modificato percorso Giro d'Italia : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Un grave incidente avvenuto oggi nell'agrigentino ha costretto gli organizzatori del Giro d'Italia a modificare il percorso della gara ciclistica della Agrigento-Santa Ninfa. Nello scontro tra una moto e una Fiat Stilo è rimasto ferito il motociclista.

Ciclismo : grave incidente nell’agrigentino - modificato percorso Giro d’Italia : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) – Un grave incidente avvenuto oggi nell’agrigentino ha costretto gli organizzatori del Giro d’Italia a modificare il percorso della gara ciclistica della Agrigento-Santa Ninfa. Nello scontro tra una moto e una Fiat Stilo è rimasto ferito il motociclista. L'articolo Ciclismo: grave incidente nell’agrigentino, modificato percorso Giro d’Italia sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ciclismo : grave incidente nell'agrigentino - modificato percorso Giro d'Italia : Palermo, 9 mag. , AdnKronos, Un grave incidente avvenuto oggi nell'agrigentino ha costretto gli organizzatori del Giro d'Italia a modificare il percorso della gara ciclistica della Agrigento-Santa ...

Giro d’Italia - grave incidente stradale ad Agrigento : moto contro auto/ Cambia il percorso della 5a tappa : Giro d’Italia, grave incidente stradale ad Agrigento: moto contro auto. Cambia il percorso della 5a tappa a seguito di un duro scontro avvenuto questa mattina al km 0(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:44:00 GMT)

Ciclismo : grave incidente nell’agrigentino - modificato percorso Giro d’Italia : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) – Un grave incidente avvenuto oggi nell’agrigentino ha costretto gli organizzatori del Giro d’Italia a modificare il percorso della gara ciclistica della Agrigento-Santa Ninfa. Nello scontro tra una moto e una Fiat Stilo è rimasto ferito il motociclista. L'articolo Ciclismo: grave incidente nell’agrigentino, modificato percorso Giro d’Italia sembra essere il primo su Meteo Web.

Giro : grave incidente ad Agrigento - varia percorso quinta tappa : Un gravissimo incidente stradale fra una moto e una Fiat Stilo ha obbligato gli organizzatori del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, che oggi disputa la 5/a tappa, a modificare il percorso della ...

Giro 2018 - quarta tappa Catania-CaltaGirone : chi può vincere? Video : Il Giro 2018 torna in Italia [Video] dopo le prime tre tappe che si sono corse in Israele. La carovana rosa riparte da Catania, dove è previsto lo start della quarta tappa, per arrivare a CaltaGirone dopo 198 chilometri. In maglia rosa c'è l'australiano Rohan Dennis, con appena un secondo di vantaggio su Dumoulin, il grande favorito dai pronostici per la vittoria finale. Riuscira' a mantenere la maglia del primato anche dopo questa frazione? Il ...

Giro d’Italia - Viviani : 'Ecco qual è la differenza rispetto all’anno scorso' Video : È un super Viviani quello che ha iniziato il Giro d’Italia 2018 [Video]. Il campione olimpico della pista ha risposto alle attese della vigilia che lo volevano come il velocista di riferimento della corsa. Viviani ha vinto entrambi gli sprint in Israele, con due volate molto diverse ma concluse entrambe con delle vittorie schiaccianti. A conclusione della trasferta israeliana il corridore veronese ha tracciato un primo bilancio davvero ...

Giro d’Italia 2018 - per Viviani è già doppietta Video : Si chiude ancora nel segno di Elia Viviani [Video]la trasferta in Israele del Giro d’Italia 2018. Il velocista della Quickstep ha ribadito la sua chiara supremazia sugli altri sprinter del gruppo, gestendo a suo piacimento il finale di Eilat, traguardo della tappa numero tre. La corsa non si è accesa nei tanti chilometri pedalati nel deserto del Negev, dove si temeva il forte vento che invece ha spirato per lo più a favore annullando la bagarre. ...

Serie C - novità sulle penalizzazioni : cambia ancora la classifica del Girone C Video : Il calcio italiano continua a far parlare di sé, non soltanto sotto l'aspetto sportivo, ma anche per questioni che non hanno niente a che vedere con il rettangolo verde che settimanalmente appassiona migliaia di spettatori. In questi ultimi giorni sono stati tanti i punti di penalizzazione tolti alle squadre di #Serie C. In un solo giorno, sono stati detratti addirittura 28 punti [Video], così divisi: 10 punti al Matera, 6 all'Akragas ed al ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Non punto alle cronometro. Non mi sono fatto nulla di grave con la caduta” : Una partenza da dimenticare, senza mezzi termini. Le polemiche per il caso Salbutamolo, la caduta in ricognizione ed una prima cronometro tutt’altro che strepitosa. sono stati percorsi soltanto 9 chilometri nel Giro d’Italia 2018, ma Chris Froome ha già 37” da recuperare sulla Maglia Rosa Tom Dumoulin (Sunweb). Il britannico nel post gara però non si scompone: “Non punto alle tappe a cronometro per cercare di battere Dumoulin ...