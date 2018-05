Giro d’Italia in tv | quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa | come vederla in tv e diretta

Giro d’Italia : 5°Tappa Agrigento > Santa Ninfa : Tim Wellens della Lotto-Soudal ha ottenuto la sua seconda vittoria al Giro d’Italia in due anni. Ordine di Arrivo 4° Tappa 1 – Tim Wellens (Lotto Soudal) – 202 km in 5h17’34”, media 38,165 km/h 2 – Michael Woods (Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale) s.t. 3 – Enrico Battaglin (Team Lotto NL – Jumbo) s.t. CLASSIFICA GENERALE 1 – Rohan Dennis (BMC […]

Giro d’Italia 2018 - Davide Formolo sempre più convincente. Una possibile sorpresa azzurra : “È stata una giornata faticosa, la tappa è stata di più di 200 km e l’ultima salita fino al traguardo nella città di CaltaGirone è stata breve ma ripida. Abbiamo passato il giorno in mezzo al gruppo per risparmiare energia per il finale e quando siamo arrivati alla salita ho cercato di essere davanti e mentre Yates ha attaccato sono riuscito ad andare con lui. Ma oggi Wellens è stato il migliore scalatore e ha vinto, essendo però ...

Giro d’Italia 2018 - i dubbi di Chris Froome : altri secondi persi e il caso salbutamolo nella testa. Etna già decisivo : Tantissime polemiche, che ormai proseguono da mesi e mesi da quel lontano dicembre, quando arrivò la notizia della positività all’antidoping per il salbutamolo alla scorsa Vuelta di Spagna. Una vigilia davvero durissima e una tensione che resta sempre, con fischi e insulti che si susseguono nelle varie località attraversate. Chris Froome non riesce a sollevare il morale neanche con le prestazioni sportive: un inizio di Giro d’Italia ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : mancano brillantezza e cambio di ritmo. Campanello d’allarme per il sardo : Tanta fatica, qualche idea di poter provare a sorprendere tutti e alla fine ancora qualche secondo perso. Non sarà sicuramente questa prima tappa nel Bel Paese, la quarta del Giro d’Italia 2018, a pregiudicare la Corsa Rosa di Fabio Aru, ma al sardo serve assolutamente un cambio di marcia. “La condizione è finalizzata per essere al top nella terza settimana” aveva dichiarato il sardo alla vigilia della grande partenza da ...

VIDEO Giro d’Italia 2018 - gli highlights della quarta tappa Catania-Caltagirone. Vince Wellens - staccato Froome : Va a Tim Wellens la quarta tappa del Giro d’Italia 2018: sullo strappo di CaltaGirone splendida azione del belga che conquista il suo secondo successo nella Corsa Rosa. Arrivano già i primi distacchi tra i big: Chris Froome e Fabio Aru perdono secondi da un pimpante Tom Dumoulin. Andiamo a rivivere la frazione con il VIDEO e gli highlights. (foto comunicato Rcs) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...

Giro d’Italia 2018 - la classifica dei favoriti : perdono terreno Fabio Aru e Chris Froome : Quarta tappa per il Giro d’Italia 2018: si torna in Italia, arrivo insidiosissimo in quel di CaltaGirone. A trionfare in questa frazione è Tim Wellens, alcuni movimenti (anche se non ci sono stati stravolgimenti) per quanto riguarda i grandi favoriti per il successo finale: andiamo a scoprire la classifica dei big. classifica favoriti Giro d’Italia 2018 1 DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 14h 23’ 08” 2 DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 0’ ...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della quarta tappa. Tempismo perfetto di Tim Wellens - brillanti Battaglin e Formolo - lontani Aru e Froome : La quarta tappa del Giro d’Italia 2018, la prima nel Bel Paese, ha visto il successo del belga Tim Wellens, che ha fatto la differenza sullo strappo finale di CaltaGirone, mettendosi alle spalle il canadese Michael Woods e il nostro Enrico Battaglin. La Maglia Rosa resta invece stabilmente sulle spalle dell’australiano Rohan Dennis. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti con le pagelle della quarta tappa. Tim Wellens 10: lo strappo ...

Giro d’Italia 2018 : le altre classifiche. Enrico Barbin resta in Maglia Azzurra : Andiamo a scoprire le altre classifiche per quanto riguarda il Giro d’Italia 2018, aggiornate alla quarta tappa, conclusasi in quel di CaltaGirone. Maglia Ciclamino 1 ITA VIVIANI Elia QUICK-STEP FLOORS 130 2 ITA MODOLO Sacha TEAM EF EDUCATION FIRST 55 3 ITA MARECZKO Jakub WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 53 4 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 50 5 CAN BOIVIN Guillaume ISRAEL CYCLING ACADEMY 48 6 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI ...

Giro d’Italia 2018 - risultato e classifica generale dopo la quarta tappa. Dennis al comando - Dumoulin guadagna su Aru e Froome : Prima tappa nel Bel Paese al Giro d’Italia 2018: ci si sposta da Israele alla Sicilia, con il complicato arrivo sullo strappo di CaltaGirone in una tappa di 202 chilometri partita da Catania. A trionfare è uno spettacolare Tim Wellens che batte il canadese Michael Woods e l’azzurro Enrico Battaglin. Si muove la classifica generale: qualche secondo di distacco di troppo per Fabio Aru e Chris Froome, mentre resta in Maglia Rosa Rohan ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “I secondi persi? Ci sta - ma aspetto l’Etna. Sto ogni giorno meglio” : Non è un Giro d’Italia 2018 semplice per Chris Froome. Dopo una negativa cronometro di Gerusalemme, oggi il britannico ha pagato dazio anche sullo strappo finale di CaltaGirone, perdendo 17 secondi da Rohan Dennis e Tom Dumoulin. Il capitano del Team Sky, tuttavia, non fa drammi, come ha dichiarato a Rai Sport: “Ero posizionato male nell’ultimo chilometro. Io però mi sento bene, ogni giorno sempre meglio. Le abrasioni non sono ...

Giro d’Italia 2018 - Tim Wellens : “Tappa molto dura - nel finale ho aspettato il momento giusto per scattare” : Nella quarta tappa del Giro d’Italia arriva il successo di Tim Wellens, che trionfa sul traguardo di CaltaGirone. Il belga, capitano della Lotto Fix All, ha fatto valere il suo spunto veloce sullo strappo finale e si è andato a prendere la seconda vittoria in carriera nella Corsa Rosa, dopo quella del 2016. Wellens era tra i grandi favoriti della vigilia per questa tappa, ma riuscire a concretizzare il risultato su strada non è mai facile, ...

Classifica Giro d’Italia 2018 : Rohan Dennis resta in Maglia Rosa - perdono Aru e Froome : Quarta tappa per il Giro d’Italia 2018: si torna finalmente nel Bel Paese, in terra siciliana. Frazione molto insidiosa che ha visto trionfare Tim Wellens in quel di CaltaGirone: già qualche distacco tra i migliori in Classifica generale, con Rohan Dennis che continua a vestire il simbolo del primato. Andiamo a scoprire la nuova graduatoria aggiornata. Classifica generale Giro d’Italia 2018 1 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team ...

Tim Wellens ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia - da Catania a Caltagirone : Il ciclista belga Tim Wellens ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia: 202 chilometri da Catania a CaltaGirone, in Sicilia. Nell’arrivo in salita, Wellens ha preceduto il canadese Michael Woods e l’italiano Enrico Battaglin. Quella di oggi è stata The post Tim Wellens ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia, da Catania a CaltaGirone appeared first on Il Post.

Giro d’Italia 2018 - risultato quarta tappa : Tim Wellens vince a Caltagirone. Bene Formolo - perdono secondi Aru e Froome : È Tim Wellens il vincitore della prima tappa italiana del Giro d’Italia 2018, la quarta dopo la grande partenza da Israele: il belga della Lotto Fix All ha dominato sull’arrivo di CaltaGirone, 202 chilometri dopo la partenza di Catania. Uno strappo impervio che ha anche creato distacchi tra gli uomini di classifica: se Rohan Dennis e Tom DUmoulin rimangono divisi da un solo secondo, ha perso terreno Chris Froome, ancora in difficoltà ...