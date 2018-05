Giro d' Italia | Enrico Battaglin vince a Santa Ninfa | 2° Visconti | Dennis in rosa

Giro d'Italia - Battaglin vince la quinta : Dennis mantiene la maglia rosa : Enrico Battaglin , Lotto NL-Jumbo, ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia, la Agrigento-Santa Ninfa di 153 km. Il 28enne di Marostica si è imposto in volata davanti a Giovanni Visconti , Bahrain-...

Giro d’Italia 2018 - la classifica dei big prima dell’Etna : Dumoulin davanti a tutti - bene Pozzovivo - Aru e Froome inseguono : Rohan Dennis si conferma in maglia rosa al termine della quinta tappa del Giro d’Italia 2018. L’australiano della BMC conserva il simbolo del primato che probabilmente dovrà cedere domani quando il gruppo scalerà l’Etna, primo arrivo in salita che sicuramente regalerà grande spettacolo. Qual è la situazione in classifica dei big alla vigilia dell’attesissima frazione sul vulcano siciliano? Tom Dumoulin davanti a tutti con ...

Classifica generale Giro d’Italia 2018 : Rohan Dennis in maglia rosa - Domenico Pozzovivo settimo. Aru e Froome inseguono : Rohan Dennis si conferma in maglia rosa al termine della quinta tappa del Giro d’Italia 2018. L’australiano della BMC conserva un secondo di vantaggio nei confronti di Tom Dumoulin. Domenico Pozzovivo ottimo settimo a 28” dal leader, Chris Froome e Fabio Aru sono più attardati. Classifica maglia rosa Giro D’ITALIA 2018 (dopo la quinta tappa): CORRIDORE TEAM TEMPO DISTACCO 1 AUS Dennis ...

Giro d’Italia 2018 - risultato quinta tappa. Enrico Battaglin - vittoria da campione! Bene Fabio Aru : Serra San Bruno, Oropa ed ora Santa Ninfa. Enrico Battaglin ha un rapporto particolare con il Giro d’Italia e lo dimostra nella quinta tappa dell’edizione numero 101. Il corridore della LottoNL-Jumbo va a prendersi il terzo trionfo nella Corsa Rosa timbrando il cartellino con una volata lunghissima sulle strade siciliane: azione splendida per il 28enne, già piazzato nella frazione di ieri. Battuto un pimpante Giovanni Visconti sulle ...

Incidente al Giro d'Italia - gravissimo motociclista : Un motociclista, addetto al servizio d'ordine del Giro d'Italia , è in gravissime condizioni dopo essere investito da un automobilista che avrebbe forzato il posto di blocco per il passaggio dei ...

Giro d'Italia : quinta tappa - grave incidente a un motociclista - percorso cambiato : L'olandese, che è anche campione del mondo, guadagna 37 secondi rispetto a uno dei suoi più temibili avversari Froome, che era caduto in mattinata prima di partire, e ben 50 su Fabio Aru, un altro ...

Giro d'Italia : oggi la quinta tappa - grave incidente a un motociclista - percorso modificato : In streaming si potrà vedere su RaiPlay. A seguire il Giro anche Eurosport1 tutti i giorni in diretta dalle 13 e in streaming con SkyGo ed Eurosport Player.

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (10 maggio) : Caltanissetta-Etna. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (giovedì 10 maggio) si correrà la sesta tappa del Giro d’Italia 2018, 164 km da Caltanissetta all’Etna, primo arrivo in salita di questa edizione. L’ultima frazione in Sicilia rappresenterà un test fondamentale per gli uomini di classifica che scaleranno il vulcano dell’Etna fino all’inedito traguardo dell’Osservatorio Astrofisico. Un’ascesa di 15 km una pendenza media del 6,5%, ma che presenta due tratti, ai -10 km e ai -5 km, con ...

Tragedia al Giro d'Italia : auto investe motociclista del servizio d'ordine : Una brutta notizia scuote il Giro d'Italia . Poco prima della quinta tappa ad Agrigento, infatti, si è verificato un brutto incidente mortale che ha coinvolto un automobilista e un motociclista. ...

Giro d'Italia - auto forza i blocchi e travolge motociclista del servizio d'ordine : gravissimo : C'è stato un grave incidente prima della quinta tappa del Giro d'Italia fra Agrigento e Santa Ninfa. Un motociclista del servizio d'ordine è stato investito da un'auto che ha forzato gli sbarramenti ...

Giro d’Italia : auto forza un blocco stradale e investe un motociclista. E’ gravissimo : Un automobilista ha forzato un blocco stradale imposto dagli organizzatori del Giro D'Italia ed ha investito un motociclista al seguito della corsa. Nel'impatto l'uomo ha perso il casco. Trasportato in ospedale con un'eliambulanza è stato ricoverato in rianimazione e versa in gravissime condizioni. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta.Continua a leggere