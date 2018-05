Giro d’Italia 2018 passa in Romagna | tre romagnoli in gara

Giro d’Italia 2018 - sesta tappa Caltanissetta-Etna : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : La sesta tappa del Giro d’Italia 2018 è in programma giovedì 10 maggio: la Caltanissetta-Etna di 164 chilometri sarà una frazione decisiva ai fini della classifica generale, è previsto il primo arrivo in salita. Il traguardo è posto all’Osservatorio Astrofisico, si sale da un versante inedito mai affrontato prima nella Corsa Rosa. L’ascesa conclusiva è lunga ben 15 chilometri con punte del 16% di pendenza, i big si sfideranno ...

Parte “il Giro della salute” : il Centro Diagnostico Italiano al Giro d’Italia : Il Centro Diagnostico Italiano seguirà per il secondo anno la carovana del 101° Giro d’Italia con il “Giro della salute“: dall’8 al 27 maggio un camper del CDI, adibito a poliambulatorio, offrirà la possibilità di eseguire gratuitamente il test salivare a risposta rapida per la diagnosi dell’epatite C (HCV) e la misurazione su sangue capillare dell’emoglobina glicata per lo screening del diabete, e della coagulazione per la diagnosi ...

Classifica Giro d’Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (oggi 5^ tappa) : Classifica Giro d'Italia 2018: la maglia rosa è sulle spalle di Rohan Dennis anche alla vigilia della 5^ tappa. Ecco le altre graduatorie alla vigilia di Agrigento-Santa Ninfa.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 10:00:00 GMT)

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa. Aru e Froome devono difendersi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d’Italia 2018 con partenza ad Agrigento ed arrivo a Santa Ninfa (Valle del Belice): 153 km nei magnifici e incantati scenari della Sicilia. Come ieri, non ci sarà un metro di pianura. Una tappa mossa, con continui ‘mangia e bevi’ che si faranno sentire nelle gambe dei corridori. 3 GPM di quarta categoria da affrontare, una frazione molto simile ad una ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di oggi Agrigento-Santa Ninfa : Fabio Aru e Chris Froome - obiettivo difendersi in vista dell’Etna : La Agrigento-Santa Ninfa è una delle tappe più insidiose di questo avvio di Giro d’Italia 2018. La quinta frazione che si correrà oggi non deve assolutamente essere sottovalutata dagli uomini di classifica che dovranno stare molto attenti se vorranno evitare di perdere secondi preziosi. Il secondo appuntamento in Sicilia sarà particolarmente importante nella lotta per la maglia rosa e ci darà ulteriori indicazioni sullo stato di forma dei ...

Giro d’Italia 2018 - sesta tappa Caltanissetta-Etna : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : Giovedì 10 maggio si correrà la sesta tappa del Giro d’Italia 2018: la Caltanissetta-Etna di 164km chiude il trittico nella bellissima Sicilia. In programma il primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa, si arriva all’Osservatorio Astrofisico del Vulcano più alto d’Europa, un’ascesa inedita per il Giro d’Italia. La scalata all’Etna sarà lunga ben 15 chilometri: i primi 10 su carreggiata di media ampiezza che ...

Giro d’Italia 2018 - quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa : altro finale da classica. Uomini di classifica all’erta : Seconda tappa siciliana per il Giro d’Italia 2018: tempo di quinta frazione per la Corsa Rosa che riparte con l’Agrigento-Santa Ninfa, di 153 chilometri. Altimetria molto simile a quella vista nella giornata di ieri con l’arrivo in quel di CaltaGirone: non ci sarà un metro di pianura, neanche un attimo per respirare. Annunciati protagonisti ancora una volta gli Uomini di classifica. Percorso I primi 60 chilometri non concedono ...

Giro d’Italia 2018 oggi (9 maggio) - quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi mercoledì 9 maggio si corre la Agrigento-Santa Ninfa, quinta tappa del Giro d’Italia 2018. Seconda frazione in Sicilia dopo lo spettacolare arrivano di CaltaGirone e nuove emozioni nella stupenda Valle del Belice dove potrebbe davvero succedere di tutto. Il percorso di 153 chilometri è infatti particolarmente impegnativo e complicato, il finale assomiglia a una classica, si potrebbero muovere gli uomini di classifica ma anche i ...

Giro d’Italia in tv - quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa : come vederla in tv e diretta streaming. Orario e programma : Il Giro d’Italia 2018 prosegue il suo percorso in Sicilia, che oggi (mercoledì 9 maggio) ospiterà la quinta tappa, 153 km da Agrigento a Santa Ninfa. Una frazione molto insidiosa, soprattutto nel finale con la corsa che attraverserà la Valle Del Belice. Qui i corridori affronteranno una serie di brevi salite che li porteranno a Santa Ninfa dove è posto lo strappo finale. Ai -2 km è presente infatti un vero e proprio muro di 900 metri con ...

Giro d’Italia : 5°Tappa Agrigento > Santa Ninfa : Tim Wellens della Lotto-Soudal ha ottenuto la sua seconda vittoria al Giro d’Italia in due anni. Ordine di Arrivo 4° Tappa 1 – Tim Wellens (Lotto Soudal) – 202 km in 5h17’34”, media 38,165 km/h 2 – Michael Woods (Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale) s.t. 3 – Enrico Battaglin (Team Lotto NL – Jumbo) s.t. CLASSIFICA GENERALE 1 – Rohan Dennis (BMC […]

Giro d’Italia 2018 - Davide Formolo sempre più convincente. Una possibile sorpresa azzurra : “È stata una giornata faticosa, la tappa è stata di più di 200 km e l’ultima salita fino al traguardo nella città di CaltaGirone è stata breve ma ripida. Abbiamo passato il giorno in mezzo al gruppo per risparmiare energia per il finale e quando siamo arrivati alla salita ho cercato di essere davanti e mentre Yates ha attaccato sono riuscito ad andare con lui. Ma oggi Wellens è stato il migliore scalatore e ha vinto, essendo però ...

Giro d’Italia 2018 - i dubbi di Chris Froome : altri secondi persi e il caso salbutamolo nella testa. Etna già decisivo : Tantissime polemiche, che ormai proseguono da mesi e mesi da quel lontano dicembre, quando arrivò la notizia della positività all’antidoping per il salbutamolo alla scorsa Vuelta di Spagna. Una vigilia davvero durissima e una tensione che resta sempre, con fischi e insulti che si susseguono nelle varie località attraversate. Chris Froome non riesce a sollevare il morale neanche con le prestazioni sportive: un inizio di Giro d’Italia ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : mancano brillantezza e cambio di ritmo. Campanello d’allarme per il sardo : Tanta fatica, qualche idea di poter provare a sorprendere tutti e alla fine ancora qualche secondo perso. Non sarà sicuramente questa prima tappa nel Bel Paese, la quarta del Giro d’Italia 2018, a pregiudicare la Corsa Rosa di Fabio Aru, ma al sardo serve assolutamente un cambio di marcia. “La condizione è finalizzata per essere al top nella terza settimana” aveva dichiarato il sardo alla vigilia della grande partenza da ...

VIDEO Giro d’Italia 2018 - gli highlights della quarta tappa Catania-Caltagirone. Vince Wellens - staccato Froome : Va a Tim Wellens la quarta tappa del Giro d’Italia 2018: sullo strappo di CaltaGirone splendida azione del belga che conquista il suo secondo successo nella Corsa Rosa. Arrivano già i primi distacchi tra i big: Chris Froome e Fabio Aru perdono secondi da un pimpante Tom Dumoulin. Andiamo a rivivere la frazione con il VIDEO e gli highlights. (foto comunicato Rcs) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...