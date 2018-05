Giro d' Italia 2018 oggi Tappa 5 Dove vederla in diretta tv e streaming | percorso e

: Secondasiciliana per ild’Italia: tempo difrazione per la Corsa Rosa che riparte con l’, di 153 chilometri. Altimetria molto simile a quella vista nella giornata di ieri con l’arrivo in quel di Caltane: non ci sarà un metro di pianura, neanche un attimo per respirare. Annunciati protagonisti ancora una volta glidi. Percorso I primi 60 chilometri non concedono ...