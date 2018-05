Giro d'Italia in tv - quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa : come vederla in tv e diretta streaming. Orario e programma : diretta tv anche su Eurosport1 dalle 13.00 e diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player . Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la diretta LIVE scritta integrale ...

Giro d’Italia - la zampata di Wellens - Froome in ritardo Video : Con il rientro in patria è cambiato completamente lo scenario tecnico del Giro d’Italia [Video]. Il deserto israeliano ha lasciato il posto ai percorsi accidentati e alla passione della Sicilia. Dopo una tappa di continui su e giù Tim Wellens ha firmato, da favorito, il finale di CaltaGirone, su una rampa da gran classica. Il gruppo è arrivato frazionato a causa del difficile finale e di qualche caduta. Rohan Dennis è riuscito a mantenere la sua ...

Giro d’Italia 2018 - quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa : altro finale da classica. Uomini di classifica all’erta : Seconda tappa siciliana per il Giro d’Italia 2018: tempo di quinta frazione per la Corsa Rosa che riparte con l’Agrigento-Santa Ninfa, di 153 chilometri. Altimetria molto simile a quella vista nella giornata di ieri con l’arrivo in quel di CaltaGirone: non ci sarà un metro di pianura, neanche un attimo per respirare. Annunciati protagonisti ancora una volta gli Uomini di classifica. Percorso I primi 60 chilometri non concedono ...

Giro d’Italia 2018 oggi (9 maggio) - quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi mercoledì 9 maggio si corre la Agrigento-Santa Ninfa, quinta tappa del Giro d’Italia 2018. Seconda frazione in Sicilia dopo lo spettacolare arrivano di CaltaGirone e nuove emozioni nella stupenda Valle del Belice dove potrebbe davvero succedere di tutto. Il percorso di 153 chilometri è infatti particolarmente impegnativo e complicato, il finale assomiglia a una classica, si potrebbero muovere gli uomini di classifica ma anche i ...

Giro d’Italia in tv - quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa : come vederla in tv e diretta streaming. Orario e programma : Il Giro d’Italia 2018 prosegue il suo percorso in Sicilia, che oggi (mercoledì 9 maggio) ospiterà la quinta tappa, 153 km da Agrigento a Santa Ninfa. Una frazione molto insidiosa, soprattutto nel finale con la corsa che attraverserà la Valle Del Belice. Qui i corridori affronteranno una serie di brevi salite che li porteranno a Santa Ninfa dove è posto lo strappo finale. Ai -2 km è presente infatti un vero e proprio muro di 900 metri con ...

Giro d’Italia : 5°Tappa Agrigento > Santa Ninfa : Tim Wellens della Lotto-Soudal ha ottenuto la sua seconda vittoria al Giro d’Italia in due anni. Ordine di Arrivo 4° Tappa 1 – Tim Wellens (Lotto Soudal) – 202 km in 5h17’34”, media 38,165 km/h 2 – Michael Woods (Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale) s.t. 3 – Enrico Battaglin (Team Lotto NL – Jumbo) s.t. CLASSIFICA GENERALE 1 – Rohan Dennis (BMC […]

Giro d’Italia 2018 - Davide Formolo sempre più convincente. Una possibile sorpresa azzurra : “È stata una giornata faticosa, la tappa è stata di più di 200 km e l’ultima salita fino al traguardo nella città di CaltaGirone è stata breve ma ripida. Abbiamo passato il giorno in mezzo al gruppo per risparmiare energia per il finale e quando siamo arrivati alla salita ho cercato di essere davanti e mentre Yates ha attaccato sono riuscito ad andare con lui. Ma oggi Wellens è stato il migliore scalatore e ha vinto, essendo però ...

Giro d’Italia 2018 - i dubbi di Chris Froome : altri secondi persi e il caso salbutamolo nella testa. Etna già decisivo : Tantissime polemiche, che ormai proseguono da mesi e mesi da quel lontano dicembre, quando arrivò la notizia della positività all’antidoping per il salbutamolo alla scorsa Vuelta di Spagna. Una vigilia davvero durissima e una tensione che resta sempre, con fischi e insulti che si susseguono nelle varie località attraversate. Chris Froome non riesce a sollevare il morale neanche con le prestazioni sportive: un inizio di Giro d’Italia ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : mancano brillantezza e cambio di ritmo. Campanello d’allarme per il sardo : Tanta fatica, qualche idea di poter provare a sorprendere tutti e alla fine ancora qualche secondo perso. Non sarà sicuramente questa prima tappa nel Bel Paese, la quarta del Giro d’Italia 2018, a pregiudicare la Corsa Rosa di Fabio Aru, ma al sardo serve assolutamente un cambio di marcia. “La condizione è finalizzata per essere al top nella terza settimana” aveva dichiarato il sardo alla vigilia della grande partenza da ...

Giro d'Italia : a CaltaGirone vince Tim Wellens - 3° Battaglin - Froome perde 17' : L'olandese, che è anche campione del mondo, guadagna 37 secondi rispetto a uno dei suoi più temibili avversari Froome, che era caduto in mattinata prima di partire, e ben 50 su Fabio Aru, un altro ...

VIDEO Giro d’Italia 2018 - gli highlights della quarta tappa Catania-CaltaGirone. Vince Wellens - staccato Froome : Va a Tim Wellens la quarta tappa del Giro d’Italia 2018: sullo strappo di CaltaGirone splendida azione del belga che conquista il suo secondo successo nella Corsa Rosa. Arrivano già i primi distacchi tra i big: Chris Froome e Fabio Aru perdono secondi da un pimpante Tom Dumoulin. Andiamo a rivivere la frazione con il VIDEO e gli highlights. (foto comunicato Rcs) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...

Giro d’Italia 2018 - la classifica dei favoriti : perdono terreno Fabio Aru e Chris Froome : Quarta tappa per il Giro d’Italia 2018: si torna in Italia, arrivo insidiosissimo in quel di CaltaGirone. A trionfare in questa frazione è Tim Wellens, alcuni movimenti (anche se non ci sono stati stravolgimenti) per quanto riguarda i grandi favoriti per il successo finale: andiamo a scoprire la classifica dei big. classifica favoriti Giro d’Italia 2018 1 DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 14h 23’ 08” 2 DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 0’ ...