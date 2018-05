Giro d’Italia 2018 | la classifica dei big prima dell’Etna | Dumoulin davanti a tutti | bene

Classifica generale Giro d’Italia 2018 : Rohan Dennis in maglia rosa - Domenico Pozzovivo settimo. Aru e Froome inseguono : Rohan Dennis si conferma in maglia rosa al termine della quinta tappa del Giro d’Italia 2018. L’australiano della BMC conserva un secondo di vantaggio nei confronti di Tom Dumoulin. Domenico Pozzovivo ottimo settimo a 28” dal leader, Chris Froome e Fabio Aru sono più attardati. Classifica maglia rosa Giro D’ITALIA 2018 (dopo la quinta tappa): CORRIDORE TEAM TEMPO DISTACCO 1 AUS Dennis ...

Giro d’Italia 2018 - risultato quinta tappa. Enrico Battaglin - vittoria da campione! Bene Fabio Aru : Serra San Bruno, Oropa ed ora Santa Ninfa. Enrico Battaglin ha un rapporto particolare con il Giro d’Italia e lo dimostra nella quinta tappa dell’edizione numero 101. Il corridore della LottoNL-Jumbo va a prendersi il terzo trionfo nella Corsa Rosa timbrando il cartellino con una volata lunghissima sulle strade siciliane: azione splendida per il 28enne, già piazzato nella frazione di ieri. Battuto un pimpante Giovanni Visconti sulle ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (10 maggio) : Caltanissetta-Etna. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (giovedì 10 maggio) si correrà la sesta tappa del Giro d’Italia 2018, 164 km da Caltanissetta all’Etna, primo arrivo in salita di questa edizione. L’ultima frazione in Sicilia rappresenterà un test fondamentale per gli uomini di classifica che scaleranno il vulcano dell’Etna fino all’inedito traguardo dell’Osservatorio Astrofisico. Un’ascesa di 15 km una pendenza media del 6,5%, ma che presenta due tratti, ai -10 km e ai -5 km, con ...

Giro d’Italia : auto forza un blocco stradale e investe un motociclista. E’ gravissimo : Un automobilista ha forzato un blocco stradale imposto dagli organizzatori del Giro D'Italia ed ha investito un motociclista al seguito della corsa. Nel'impatto l'uomo ha perso il casco. Trasportato in ospedale con un'eliambulanza è stato ricoverato in rianimazione e versa in gravissime condizioni. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta.Continua a leggere

Giro d’Italia 2018 - incidente mortale ad Agrigento : forzato un blocco - automobilista investe uomo del servizio d’ordine : Notizia tragica dal Giro d’Italia. Oggi si sta disputando la quinta tappa tra Agrigento e Santa Ninfa ma purtroppo la Corsa Rosa è stata funestata da un evento drammatico: un uomo del servizio d’ordine è purtroppo deceduto sulla statale 640 Strada degli Scrittori, proprio ad Agrigento pochi istanti prima dell’inizio della frazione. Il motociclista, stando alle prime informazioni, sarebbe stato investito da un automobilista che ...

Giro d’Italia 2018 - l’elenco dei ritirati. Tutti gli abbandoni. Fuori Andrea Guardini : Di seguito l’elenco completo con Tutti i ritirati del Giro d’Italia 2018 e i ciclisti che hanno abbandonato la Corsa Rosa. Il primo a lasciare il gruppo è stato il bielorusso Kanstantsin Siutsou della Bahrain Merida, infortunatosi durante la ricognizione della cronometro individuale a Gerusalemme. Giro D’ITALIA 2018: Tutti I RITIRATI 5a tappa: Guy Niv (Israele, Israel Cycling Academy) 4a tappa: Andrea Guardini (Bardiani ...

Giro d’Italia - grave incidente stradale ad Agrigento : moto contro auto/ Cambia il percorso della 5a tappa : Giro d’Italia, grave incidente stradale ad Agrigento: moto contro auto. Cambia il percorso della 5a tappa a seguito di un duro scontro avvenuto questa mattina al km 0(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:44:00 GMT)

Alfa Romeo Giulia e Stelvio al Giro d’Italia 2018 : Il marchio Alfa Romeo è per la prima volta auto ufficiale del Giro d’Italia con una flotta di Giulia e Stelvio che accompagnano gli atleti in gara lungo tutta la lunghezza del percorso. Si tratta del SUV equipaggiato con il propulsore 2.2 Turbo Diesel da 210 CV abbinato alla trasmissione automatica AT8 e alla trazione […] L'articolo Alfa Romeo Giulia e Stelvio al Giro d’Italia 2018 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Giro d’Italia 2018 passa in Romagna : tre romagnoli in gara : Il Giro d’Italia 2018 in questa speciale edizione 101 collega idealmente due città sante, Gerusalemme e Roma, ma non dimentica la Romagna. Per la prima volta la partenza di una delle gare ciclistiche più importanti al mondo è stata fuori dall’Europa, da Israele, con tre frazioni, la prima delle quali è stata dedicata a Bartali, eletto Giusto tra le Nazioni. Ricordiamo che le 21 tappe sono così divise: 2 crono individuali, 7 tappe per ...