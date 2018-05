Giro 2018 | la quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa

Classifica Giro d’Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (oggi 5^ tappa) : Classifica Giro d'Italia 2018: la maglia rosa è sulle spalle di Rohan Dennis anche alla vigilia della 5^ tappa. Ecco le altre graduatorie alla vigilia di Agrigento-Santa Ninfa.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 10:00:00 GMT)

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa. Aru e Froome devono difendersi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d’Italia 2018 con partenza ad Agrigento ed arrivo a Santa Ninfa (Valle del Belice): 153 km nei magnifici e incantati scenari della Sicilia. Come ieri, non ci sarà un metro di pianura. Una tappa mossa, con continui ‘mangia e bevi’ che si faranno sentire nelle gambe dei corridori. 3 GPM di quarta categoria da affrontare, una frazione molto simile ad una ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di oggi Agrigento-Santa Ninfa : Fabio Aru e Chris Froome - obiettivo difendersi in vista dell’Etna : La Agrigento-Santa Ninfa è una delle tappe più insidiose di questo avvio di Giro d’Italia 2018. La quinta frazione che si correrà oggi non deve assolutamente essere sottovalutata dagli uomini di classifica che dovranno stare molto attenti se vorranno evitare di perdere secondi preziosi. Il secondo appuntamento in Sicilia sarà particolarmente importante nella lotta per la maglia rosa e ci darà ulteriori indicazioni sullo stato di forma dei ...

Giro d’Italia 2018 - sesta tappa Caltanissetta-Etna : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : Giovedì 10 maggio si correrà la sesta tappa del Giro d’Italia 2018: la Caltanissetta-Etna di 164km chiude il trittico nella bellissima Sicilia. In programma il primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa, si arriva all’Osservatorio Astrofisico del Vulcano più alto d’Europa, un’ascesa inedita per il Giro d’Italia. La scalata all’Etna sarà lunga ben 15 chilometri: i primi 10 su carreggiata di media ampiezza che ...

Quinta tappa Giro 2018 Agrigento-Santa Ninfa - un finale per finisseur? Video : Anche la Quinta tappa del Giro d'Italia 2018 [Video] si correra' il Sicilia. Giorno 9 maggio infatti è in programma la frazione che portera' la carovana rosa da Agrigento a Santa Ninfa, nella Valle del Belice. Una tappa che non è molto lunga ma che presenta diverse insidie per i corridori. Chi vorra' vincere dovra' sicuramente spendere molte energie. Per capire come potrebbe andare a finire questa corsa è bene dare uno sguardo al percorso, a ...

Giro d’Italia 2018 - quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa : altro finale da classica. Uomini di classifica all’erta : Seconda tappa siciliana per il Giro d’Italia 2018: tempo di quinta frazione per la Corsa Rosa che riparte con l’Agrigento-Santa Ninfa, di 153 chilometri. Altimetria molto simile a quella vista nella giornata di ieri con l’arrivo in quel di CaltaGirone: non ci sarà un metro di pianura, neanche un attimo per respirare. Annunciati protagonisti ancora una volta gli Uomini di classifica. Percorso I primi 60 chilometri non concedono ...

Giro d’Italia 2018 oggi (9 maggio) - quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi mercoledì 9 maggio si corre la Agrigento-Santa Ninfa, quinta tappa del Giro d’Italia 2018. Seconda frazione in Sicilia dopo lo spettacolare arrivano di CaltaGirone e nuove emozioni nella stupenda Valle del Belice dove potrebbe davvero succedere di tutto. Il percorso di 153 chilometri è infatti particolarmente impegnativo e complicato, il finale assomiglia a una classica, si potrebbero muovere gli uomini di classifica ma anche i ...

Giro d’Italia 2018 - Davide Formolo sempre più convincente. Una possibile sorpresa azzurra : “È stata una giornata faticosa, la tappa è stata di più di 200 km e l’ultima salita fino al traguardo nella città di CaltaGirone è stata breve ma ripida. Abbiamo passato il giorno in mezzo al gruppo per risparmiare energia per il finale e quando siamo arrivati alla salita ho cercato di essere davanti e mentre Yates ha attaccato sono riuscito ad andare con lui. Ma oggi Wellens è stato il migliore scalatore e ha vinto, essendo però ...