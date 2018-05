giovani hikikomori disagio giovanile adolescenti

agi

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Sono invisibili, silenziosi, assenti. Nessuno si accorge di loro ad eccezione dei genitori che si ritrovano con un problema serissimo da gestire: un figlio adolescente che non vuole uscire dalla sua stanza. E non c’entrano le tipiche crisi adolescenziali: il disagio è talmente profondo e radicato da spingere i ragazzi ad abbandonare la scuola, gli amici. A chiudere con tutto e tutti. Lasciando il mondo fuori dalla porta della propria camera. Questo disagio ha un nome, si chiama “hikikomori”, un termine giapponese coniato proprio nel Paese in cui questa patologia ha iniziato a diffondersi decenni fa e che oggi conta 500 mila ragazzi che ne soffrono. In Italia si comincia a parlare di loro, dei 'ritirati sociali'. I numeri in Italia Ma non è solo un problema del Giappone: i ragazzi che decidono di ritirarsi dal mondo sono molti anche in Italia. ...