Giovane italo-pakistana uccisa nel Gujarat | l’autopsia | Sana è stata strangolata

Omicidio d’onore - la Giovane italo-pakistana si ribella e muore Video : È morta da pochi giorni e gia' non se ne parla più: Sana Cheema ha perso la vita in patria, dove era tornata per ritrovarsi con la famiglia, “per cause naturali” come dichiarato dai famigliari. In realta' dall’autopsia è emerso chiaramente che si è trattato di un Omicidio, con la giovane italo-pakistana strangolata fino alla rottura dell’osso del collo, come dice il laboratorio forense del Punjab: si tratta quindi di un delitto d’onore, una ...