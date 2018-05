Giornalisti | morto Mario Agnes | diresse l' Osservatore Romano

A Kabul Giornalisti nel mirino : morto un fotografo dell'Afp : Torna a scorrere il sangue per le strade di Kabul, dove ventuno persone hanno perso la vita in un attentato che è soltanto l'ultimo in una scia che parla della recrudescenza di un confltto che in Afghanistan non è mai finito.Due esplosioni, entrambe nell"area di Shashdarak, dove si trovano molti edifici istituzionali, da quello occupato dalla Nato a una serie di ambasciate straniere. Una motobomba guidata da un attentatore suicida ha colpito per ...

Giornalisti : morto Ignazio Scardina - una vita in sport Rai : "Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. La moglie e i figli": così su Facebook la famiglia ha comunicato la scomparsa di Ignazio Scardina, decano del giornalismo sportivo, per ...

Giornalisti : è morto Domenico Napolitano - fondatore de "il Crotonese" : E' venuto a mancare, all'età di 74 anni, il giornalista Domenico Napolitano, Michele come fin da bambino lo chiamavano. Il direttore, come ormai lo conoscevano tutti, e non solo nel comprensorio di Crotone. Lascia la moglie Milena e i figli Marco e Maria Grazia, che ne ha seguito le orme. Domenico Napolitano è stato il fondatore del periodico locale il Crotonese, uscito per la prima volta in edicola nell'ormai ...

