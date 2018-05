Giornalismo in lutto | addio a Mario Agnes | diresse l' Osservatore romano

E' morto Ignazio Scardina : Giornalismo sportivo in lutto : È morto all’età di 71 anni Ignazio Scardina, giornalista sportivo che per tanti anni è stato volto e voce di 90° Minuto e della Domenica Sportiva. Dal 2000 al 2006 è stato anche campo della redazione calcistica di RaiSport. A dare la notizia è stata la famiglia del giornalista nato a Roma il 3 agosto del 1947 con un post apparso sul profilo Facebook Di Scardina: "Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. La moglie e i ...