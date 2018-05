Giochi di parole e linguaggio del genoma | la metafora linguistica chiave per la

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Non c’è lingua e non c’è epoca in cui non si sia giocato con le: troviamodinei testi più solenni di religioni, letterature, filosofie. Nell’ambito della mostra “Umano. Quello che ci rende unici” ladiventa laper la comprensione di concetti scientifici complessi che riguardano la nostra vita e noi stessi. Nella narrazione della mostra, infatti, ricorrono numerose analogie tra il “umano” e il “del”, tanto da decidere di dedicare al, anche il secondo degli appuntamenti collaterali della mostra, il 18 maggio alle 20.30. Protagonista dell’incontro il saggista ed enigmista Stefano Bartezzaghi, autore del libro “in gioco”, e la ricercatrice e giornalista Adriana Albini. Modera il giornalista Paolo Ghezzi. L’evento sarà tradotto in LIS (lingua italiana dei segni). È consigliata ...