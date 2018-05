Gianni Morandi in radio con “Ultraleggero” : «Ivano Fossati ha raccontato per me uno stato d’animo in musica» : “Ultraleggero” è il nuovo singolo di Gianni Morandi, in rotazione radiofonica da venerdì 11 maggio (Sony Music). Il brano è stato scritto da Ivano Fossati, tra i più grandi autori della musica italiana, che ha scelto di regalare le sue parole a Gianni Morandi nel segno della stima e dell’amicizia che li lega, componendo per lui una delle canzoni più romantiche e significative dell’album. Terzo estratto da “d’amore d’autore”, il nuovo singolo ...

Casting per L’Isola di Pietro 2 in Sardegna con Gianni Morandi : come partecipare alle selezioni : Al via i Casting per L'Isola di Pietro 2. Gianni Morandi torna con la seconda stagione di uno dei successi Mediaset dello scorso autunno, le cui riprese si svolgeranno prossimamente in Sardegna, più precisamente a Carloforte, città che lo scorso anno ha riscosso un grande successo di pubblico su Canale5. Per la seconda stagione ci sono ottime novità. Secondo quanto si apprende dai Casting per L'Isola di Pietro 2, insieme a Gianni Morandi ...

I cantanti italiani : «Morandi è l'unico che può fare il governo». E Gianni risponde così Video : Va bene che è definito l'eternauta per la sua faccia da eterno bravo ragazzo, va bene che ha cantato convinto 'Si può dare di più' , ma forse questo appello non se lo aspettava neanche lui. Eppure p ...

Gianni Morandi / "Suonare di fronte a Papa Francesco è stata un'emozione speciale" : GIANNI MORANDI ripercorre i suoi concerti più emozionanti, dall'esibizione con Lucio Dalla al live per Papa Francesco. Fra i suoi progetti futuri, invece, c'è "L'isola di Pietro 2".(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:54:00 GMT)

A sorpresa Bianca Atzei da Gianni Morandi all’Arena di Verona il 25 aprile tra successi e nuovi “amori” (video) : Gianni Morandi all'Arena di Verona il 25 aprile dimostra ancora uno stato di grazia assoluta, sia dal punto di vista della voce che sotto il profilo della presenza sul palco. Si apre immediatamente con Dobbiamo fare luce, brano inserito nel suo ultimo disco di inediti D'amore d'autore, per continuare con i grandi successi della sua lunga carriera. Immancabile il riferimento a Claudio Baglioni, con il quale ha diviso il palco per l'ultima ...

Gianni Morandi in concerto all’Arena di Verona : scaletta - ingressi e disponibilità biglietti : Gianni Morandi in concerto all'Arena di Verona il 25 aprile apre la stagione extra lirica dell'anfiteatro scaligero. Il live chiude la prima parte di spettacoli che l'artista di Monghidoro ha tenuto per supportare D'amore D'autore, suo ultimo disco di inediti nel quale si contano i brani di alcuni dei maggiori autori italiani. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21, ma i varchi saranno aperti già a partire dalle 19. I controlli di sicurezza ...

Gianni Morandi canta per Papa Francesco in Piazza San Pietro : anche Guccini tra la folla : Gianni Morandi canta per Papa Francesco durante il pellegrinaggio dei fedeli della diocesi di Bologna Cesena. L'artista di Monghidoro ha quindi rincontrato il Pontefice con un medley con il quale ha intrattenuto i presenti in Piazza San Pietro, accorsi dalla Diocesi di Bologna Cesena. L'incontro è stato anche lungamente testimoniato sui social, nei quali l'artista compare mentre stringe la mano al Pontefice. Gianni Morandi ha anche avanzato ...

Amici - Ghali ospite duetta con Gianni Morandi : Sul palco di Amici 17 sono saliti il rapper Ghali e Gianni Morandi : i due si sono esibiti insieme per la prima volta sulle note del brano 'Fatti mandare dalla mamma' , realizzato in versione trap. È ...