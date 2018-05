GF15 | l' eliminazione di Aida Nizar è un complotto? Ecco cosa è successo

Blastingnews

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Ieri sera è andato in onda il quarto appuntamento del "Grande Fratello 15". Una puntata ricca d'emozioni ma anche di grandi sorprese. I telespettatori hanno assistito all'inaspettatadi, la quarantaduenne iberica finita al televoto a causa di un provvedimento disciplinare del GF. Una decisione che gran parte del popolo del web non ha gradito e di conseguenza ha scatenato una serie di polemiche. Ricordiamo che al televoto, insieme alla "star dei reality" c'erano anche Luigi Favoloso, Alberto Mezzetti e Simone Coccia. Per il popolo del web l'dellaè stata studiata a tavolino I fan del "Grande Fratello 2018" non si aspettavano minimamente che uscisse. Quest'ultima ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà perché ha ricevuto il 51% dei voti, quindi è risultata le meno gradita dal pubblico. Secondo molti utenti del web c'è qualche non ...