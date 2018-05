Gf | Luigi incontra Patrizia | Ho una situazione fuori | devo rivedere Nina

Matteo Salvini incontra Luigi Di Maio dopo le consultazioni. Clamoroso accordo : 'Governo politico o voto l'8 luglio' : Un vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , subito dopo le consultazioni, e Lega e M5s trovano un nuovo accordo : "Senza governo politico , si torna al voto l'8 luglio". Ad annunciarlo, a sorpresa, è stato lo stesso Salvini che forse ha annusato l'aria e intuito che il presidente Sergio Mattarella non gli avrebbe concesso il mandato di governo al buio. Subito dopo il colloquio al Quirinale, Salvini (in compagnia di Silvio Berlusconi e Giorgia ...

SISSI - L'AMICA DI Luigi MASTROIANNI/ Uomini e Donne - Sara Affi Fella la incontra : "Tra me e lui solo amicizia" : Va in scena il confronto tra SISSI , L'AMICA di LUIGI MASTROIANNI e Sara Affi Fella nella nuova puntata di Uomini e Donne : la verità sul rapporto con il corteggiatore.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:42:00 GMT)

Adriano Celentano a Matteo Renzi : "Incontra Luigi Di Maio per guarire l'Italia" : Renzi incontri Di Maio e guariscano l'Italia insieme. È questo il consiglio che Adriano Celentano dà all'ex segretario del Pd. Il Molleggiato lo fa con una lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano.Ecco cosa farei se fossi al tuo posto: prenderei la bicicletta e, da SOLO, andrei a trovare il vincitore del 4 Marzo: Luigi Di Maio. E in religiosa umiltà gli direi: eccomi qui pronto al tuo fianco per guarire l'Italia. Una mossa ...