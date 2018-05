Gf | Luigi Favoloso | Mi manca tutto di Nina

Luigi Favoloso insulta la Pezzopane : Barbara d’Urso si arrabbia al GF : Barbara d’Urso difende Stefania Pezzopane da Luigi Favoloso al Grande Fratello Durante la diretta del Grande Fratello 15 di questa sera Barbara d’Urso ha chiesto spiegazioni a Luigi Favoloso riguardo a delle parole dette su Simone Coccia e soprattutto su Stefania Pezzopane. Gli insulti dell’ex fidanzato di Nina Moric sono avvenuti di notte, e come tutti sappiamo non ci sono video a riguardo in quanto dopo le 2 le telecamere ...

Luigi Favoloso e Nina Moric stanno ancora insieme? Video : Luigi Favoloso e Nina Moric, stando alle indiscrezioni di Martina, la sorella del concorrente in gara nel reality di Canale 5, starebbero ancora insieme o meglio, non sarebbe stata ancora messa definitivamente la parola fine [Video]. Per chi se lo fosse dimenticato, Luigi Favoloso è stato letteralmente scaricato dalla modella per via del comportamento tenuto dal ragazzo con Patrizia Bonetti. Nina Moric aveva anche rifiutato il confronto ...

Aida Nizar eliminata/ Luigi Favoloso vince la sfida - web furioso : "Assurdo!" (Grande Fratello 2018) : Aida Nizar è senza dubbio la protagonista del Grande Fratello 15. Nonostante le continue discussioni con gli altri inquilini, la spagnola ha conquistato i social.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:30:00 GMT)

Grande Fratello - chiarimento tra Patrizia e Luigi Favoloso : «Voglio parlare con Nina quando esco» : Dopo il faccia a faccia all'interno della casa del Grande Fratello con Mariana, Patrizia ha bisogno di chiarirsi anche con Luigi Favoloso , per parlare del loro rapporto. Barbara D'Urso furiosa con ...

Luigi Mario Favoloso / Simona Izzo e Malgioglio furiosi : "Impara a parlare!" (Grande Fratello 2018) : Luigi Mario Favoloso rischia di abbandonare la casa del Grande Fratello 15: il ragazzo è in nomination e non gode della simpatia del pubblico da casa.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:54:00 GMT)

Luigi Favoloso e Nina Moric stanno ancora insieme? : Luigi Favoloso e Nina Moric, stando alle indiscrezioni di Martina, la sorella del concorrente in gara nel reality di Canale 5, starebbero ancora insieme o meglio, non sarebbe stata ancora messa definitivamente la parola fine. Per chi se lo fosse dimenticato, Luigi Favoloso è stato letteralmente scaricato dalla modella per via del comportamento tenuto dal ragazzo con Patrizia Bonetti. Nina Moric aveva anche rifiutato il confronto televisivo e più ...

Grande Fratello 2018 - Luigi Favoloso : "Nina Moric? La voglio vedere - ci parlerò" (video) : prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Luigi Favoloso: "Nina Moric? La voglio vedere, ci parlerò" (video) pubblicato su Gossipblog.it 08 maggio 2018 22:31.

Patrizia Bonetti si scontra con Mariana Falace e Luigi Favoloso al GF : Mariana Falace insultata da Patrizia Bonetti al GF 15: “Schifosa e disgustosa” Patrizia Bonetti è entrata questa sera nella Casa del Grande Fratello per confrontarsi con Mariana Falace e Luigi Favoloso. L’ex concorrente del GF 15 ha sbottato inizialmente contro la ragazza, obbligandola a non salutarla e a mettersi seduta. Patrizia ha poi affermato che è rimasta sorpresa per quanto scoperto una volta uscita dalla porta rossa, ...

PATRIZIA BONETTI VS MARIANA FALACE VS Luigi FAVOLOSO/ L'eliminata torna nella casa e... (Grande Fratello 2018) : PATRIZIA BONETTI, la modella rientra nella casa del Grande Fratello 2018 per confrontarsi con LUIGI Mario FAVOLOSO e MARIANA FALACE, cosa succederà dopo averli visti?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:50:00 GMT)

GF 15 - Aida Nizar : la scommessa su Luigi Favoloso e Nina Moric : Grande Fratello 2018: Aida Nizar scommette su Luigi Favoloso e Nina Moric In attesa della nuova puntata condotta da Barbara d’Urso, il Grande Fratello ha chiuso i concorrenti nella camera da letto. Riuniti tutti nella stessa stanza, Aida e Luigi si sono ritrovati a parlare pacificamente dopo tutte le burrascose liti di questi ultimi giorni. […] L'articolo GF 15, Aida Nizar: la scommessa su Luigi Favoloso e Nina Moric proviene da ...

Luigi Mario Favoloso / Sarà eliminato? Dopo la lite - la pace : "Sono geloso di Alberto" (Grande Fratello 2018) : Luigi Mario Favoloso rischia di abbandonare la casa del Grande Fratello 15: il ragazzo è in nomination e non gode della simpatia del pubblico da casa.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:51:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - Luigi Favoloso minaccia l'abbandono : eliminato stasera? : Luigi Favoloso sarà eliminato stasera al Grande Fratello 2018? Visto come è andata la sua settimana, pensiamo che il pubblico abbia deciso di votare lui per l'eliminazione di questa settimana. Luigi è in nomination con Aida, Alberto e Simone: questi ultimi due non pensiamo abbiano rischiato di uscire, mentre con Aida può esserci stato un testa a testa nei primi giorni di televoto.... Negli ultimi probabilmente no. Se seguite insieme a noi le ...

Luigi Favoloso - il tatuaggio nazista : sconcerto al Grande Fratello : Qualche settimana prima di entrare nella casa del Grande Fratello, Luigi Favoloso si è fatto cancellare un tatuaggio che richiamava il nazismo , ricoprendolo con una bandiera della Siria. Tuttavia, la ...

GF17 : Selvaggia Lucarelli contro Luigi Favoloso per tatuaggio! : I coinquilini della casa del Grande Fratello stanno suscitando una baraonda di polemiche. Ad essere sotto l’occhio del ciclone è Luigi Favoloso e precisamente un tatuaggio nazista che ha scatenato pessime reazioni in Selvaggia Lucarelli e da parte della comunità ebraica! Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo! Luigi Mario Favoloso non è famoso al mondo dello showbiz se non grazie alla relazione ormai terminata con l’ex moglie di ...