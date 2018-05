GF | l’errore madornale della D’Urso | una foto | la “rovina”

caffeinamagazine

: @a_meluzzi @YouTube @matteosalvinimi @danilosantini65 @DiegoFusaro @IAmJamesTheBond @francescatotolo @AntonioSocci1… - JohnSmith120652 : @a_meluzzi @YouTube @matteosalvinimi @danilosantini65 @DiegoFusaro @IAmJamesTheBond @francescatotolo @AntonioSocci1… - JohnSmith120652 : @matteosalvinimi quello che è stato fatto da un decennio a questa parte, cioè lasciar entrare nel nostro paese migl… - AntonelloPorcu1 : RT @maurizioft: @BelardiPaolo @VIOLAMARTELLA46 ... stiamo parlando di 5 stelle, c'è da aspettarsi qualcosa d'altro? Salvini fa un errore ma… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Martedì 8 maggio è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello: Aida Nizar è la concorrente che il pubblico ha deciso di eliminare. La spagnola ha preso il 51% dei voti e ha dovuto lasciare la casa. Una cosa che al pubblico è sembrata abbastanza strana: per quanto fosse odiata dagli altri concorrenticasa (che hanno festeggiato quando lei è uscita), Aida sembrava aver conquistato il pubblico a casa e quello del web. Eppure i telespettatori hanno deciso che fosse lei a dover abbandonare il gioco. La spagnola è arrivata in studio pacata e silenziosa, molto diversa da come è normalmente. Dopo essersi chiarita con Malgioglio ha ricevuto da quest’ultimo una proposta allettante: fare parte del suo nuovo video musicale. Ottimo. Quindi la pace è fatta. E anche di più. Ma un terribile sospetto aleggia intorno al reality. E il pubblico a casa grida allo scandalo. Secondo molti ...