Germania | il Mondiale di Neuer appeso a un filo ' Non penso di farcela'

Germania - SEMPRE PIÙ A RISCHIO LA PRESENZA DI NEUER AL MONDIALE : GERMANIA, SEMPRE PIÙ A RISCHIO LA PRESENZA DI NEUER AL MONDIALE Prosegue, ma a rilento, il recupero di Manuel NEUER. Forse, troppo a rilento per far sì che il portierone del Bayern Monaco riesca a recuperare in tempo per l’inizio dei Mondiali, dove sarebbe il capitano della GERMANIA campione in carica. Quel maledetto metatarso lo […]

Germania : maxievacuazione a Berlino per una bomba di 500 kg della II Guerra Mondiale : Maxi evacuazione stamattina nel centro di Berlino per il disinnesco di una bomba di 500 kg risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuta in un cantiere edile nei pressi della stazione centrale. Nella “zona rossa” la stazione centrale, i ministeri dell’Economia e dei Trasporti, alcune ambasciate, l’ospedale dell’esercito tedesco e le sedi dei servizi segreti (BND). Secondo l’agenzia Dpa, verranno evacuate circa ...

F1 Mondiale 2018 : la Ferrari è migliore della Mercedes in termini di potenza? In Germania ne sono convinti : Ferrari più forte in termini di potenza della Mercedes? In Germania ne sono convinti. E’ ciò che riporta Auto Motor Und Sport, analizzando le prestazioni delle due grandi rivali del Mondiale F1 2018, nei primi round iridati. La Scuderia di Brackley, in quest’inizio d’annata infatti, non è ancora riuscita a conquistare il successo di un GP (cosa mai accaduta nelle prime tre gare negli anni passati) e le ultime due pole, in ...

Juve - dalla Germania : Emre Can non recupera per il Mondiale : Emre Can rischia di saltare il Mondiale. Il centrocampista tedesco del Liverpool , obiettivo di mercato della Juventus per la prossima stagione, è ai box per un problema alla schiena e secondo Sport Bild le sue chance di partire per la Russia con la Nazionale di Löw sono ridotte al minimo.

Ocse : nel 2018 Pil mondiale in crescita Usa e Germania spingono l'economia : Un intero paragrafo dell'Outlook, infine è dedicato alla riforma fiscale Trump, approvata a fine 2017, e al suo impatto sull'economia statunitense e su quella dei Paesi confinanti , Canada e Messico, ...

La Germania vuole il campo in erba per il premondiale : La Germania, campione del mondo in carica, è attesa nel ritiro premondiale di Appiano, località vicino a Bolzano, il 23 maggio dove dovrebbe fermarsi fino al 4 giugno.

La Germania vuole il campo in erba per il ritiro premondiale : La Germania, campione del mondo in carica, è attesa nel ritiro premondiale di Appiano, località vicino a Bolzano, il 23 maggio dove dovrebbe fermarsi fino al 4 giugno.

Favorite Mondiale 2018 / Spagna e Brasile in pole - attenzione alla Germania mentre Argentina e Francia... : Favorite Mondiale 2018: Spagna e Brasile in pole, attenzione alla Germania mentre l'Argentina e la Francia sono considerate delle outsider. Non vanno scordate però le sorprese. (Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:52:00 GMT)

Germania contro Francia - domani a Duesseldorf è già sfida Mondiale : Loew ha annunciato che schiererà tra i titolari i campioni del mondo Boateng, Hummels, Mueller, Ozil e Kroos, mentre dovrà rinunciare agli infortunati Emre Can e al capitano Manuel Neuer, che sta ...