Gentiloni candidato premier? Renzi ha avuto una fantastica idea | in ritardo

Renzi : candidato premier sarà Gentiloni : 21.38 "Il Pd deve smettere di litigare,che è un'impresa,lo dico per primo io.Siccome si va in campagna elettorale, stop ai litigi, basta discussioni". Così Renzi a "Di martedì", su La7. Il candidato premier del Pd se si andrà a votare a breve?"Tendenzialemente sarà Gentiloni, specie se si voterà presto", dice l'ex segretario dem. E precisa:"Io non correrò alle prossime primarie", ma non smetterò di parlare perché "coerenza e dignità valgono ...

Renzi : il candidato premier del Pd sarà Gentiloni : Il candidato premier del Pd sarò Gentiloni, "tendenzialmente". A dirlo è Matteo Renzi ai microfoni di Di Martedì in onda stasera su La7."Direi che tendenzialmente sarà lui, specie se si voterà presto. Naturalmente non lo voglio tirare per la giacchetta".Sia mai. Alle prossime elezioni il candidato premier del Pd e del centrosinistra tutto sarà quindi l'attuale presidente del consiglio uscente. Il suo nome secondo Renzi piace: "penso che lo ...

Martina segretario - Gentiloni candidato premier : accordo di massima nel Pd ma resta il nodo liste : Maurizio Martina segretario, Paolo Gentiloni candidato premier. E' l'intesa di massima raggiunta nel Pd in vista dell'assemblea nazionale convocata a Roma il 19 maggio. D'accordo anche Matteo Renzi. Tutto tranquillo? No, resta il nodo delle liste: il segretario dimissionario chiede che, in caso di voto anticipato a luglio, le liste presentate il 4 marzo rimangano pressoché immutate, ammessi solo cambiamenti minimi. Il leader della ...

pd candidato premier elezioni anticipate Gentiloni : Voto a luglio o a ottobre, il Partito Democratico si interroga già sul percorso di avvicinamento ad una campagna elettorale che nessuno nel partito avrebbe voluto sostenere. Tra i dem c'è la consapevolezza che i i rapporti di forza in campo non saranno molto diversi da quelli visti il 4 marzo. Anzi, il timore fra i parlamentari è che "a rimetterci di più tra le forze politiche sia proprio ...

Pd si prepara alle urne - Gentiloni candidato e commissione liste : Roma, 7 mag. , askanews, Paolo Gentiloni candidato premier, congresso rinviato a dopo le elezioni, tra ottobre e dicembre, una commissione incaricata di fare le liste. Questo lo schema di emergenza su ...

Matteo Renzi : Paolo Gentiloni candidato premier del Pd se si torna a votare in autunno : Ai suoi più fidati collaboratori Matteo Renzi ha confidato che 'non si andrà a votare prima del 2020, statene certi'. Ma la sua, più che una certezza, è un auspicio. Perchè se si andasse al voto in ...

Pd - Calenda 'Il leader oggi è Gentiloni. Un errore non indicarlo come candidato premier' : Io invece sono diventato un suo fan! Un signore che dice che il suo programma è proteggere 'il mare e il creato' è come miss Universo che dice 'voglio la pace nel mondo'. come si fa a non volergli ...