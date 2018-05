GENOVA - Un volo diretto tra Genova e Murcia a partire da fine 2018

I cantanti alla Partita del Cuore di GENOVA - da Ermal Meta a Benji e Fede e Il Volo : info e biglietti in prevendita : I nomi dei cantanti alla Partita del Cuore di Genova : la Nazionale cantanti sfiderà il prossimo 30 maggio i Campioni del Sorriso, in una serata di solidarietà allo stadio Ferraris di Genova . Giunta quest'anno alla 27esima edizione, la Nazionale cantanti si svolgerà mercoledì 30 maggio allo stadio Luigi Ferraris a Genova : l'evento è completamente dedicato a Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso 26 marzo. Il ricavato d alla vendita dei biglietti , ...

GENOVA sempre più europea : da oggi il volo diretto con Copenaghen : Genova - Ha preso il via oggi il nuovo volo di linea diretto Genova - Copenaghen , operato dalla compagnia aerea SAS. Si concretizza così un'ulteriore importante novità per il Cristoforo Colombo, che era ...

Aeronautica militare : bimbo in pericolo di vita - volo sanitario Cagliari-GENOVA : Nel primo pomeriggio di oggi 17 marzo, un bambino di un anno in imminente pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Cagliari a Genova a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica militare. Il piccolo paziente, accompagnato da un’equipe medica specializzata, è stato poi trasferito in ambulanza per essere ricoverato nell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini. La richiesta di trasporto, come accade in ...