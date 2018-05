Genova | consigliere alla commemorazione di estrema destra | proteste in Comune Sindaco

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 maggio 2018) A due giorni dalle commemorazioni del 25 aprile a, città decorate al valor militare per la lotta di Liberazione dall’occupazione nazifascista, ildiha autorizzato ildelegatoProtezione civile Sergio Antonino Gambino (FdI) a marciare insieme al movimento di“Lealtà e Azione” per ricordare i “caduti della repubblica sociale”, lo stato fantoccio voluto dGermania nazista per governare parte dei territori italiani controllati militarmente dai tedeschi dopo l’armistizio. Per questo, in una città comeduramente segnata dalle violenze nazifasciste, dove la memoria della Resistenza resta viva tra i militanti come tra la gente, trecento persone si sono radunate a protestare davantisede del, per chiedere alMarco Bucci una presa di distanza. All’interrogazione presentata dalle opposizioni unite ...