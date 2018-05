Gene Gnocchi | Quanti nomi a questo Governo Ne bastava uno | di m

M5s - Gene Gnocchi e la squadra di candidati ministri : “Che fine hanno fatto? Sono come i Jalisse…” : Nella nuova copertina settimanale su DiMartedì (la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7) Gene Gnocchi commenta e scherza sulla crisi politica e sulle ultime consultazioni del presidente Mattarella. Ma nel mirino c’è anche la squadra dei candidati ministri del Movimento 5 stelle, presentati pochi giorni prima delle elezioni del 4 marzo L'articolo M5s, Gene Gnocchi e la squadra di candidati ministri: “Che fine hanno fatto? ...

Gene Gnocchi chiama Matteo Renzi : “Ho fatto un sondaggio. La gente si chiede quando ti togli dai c…” : “Pronto Ciao Matteo, ciao Renzi, sono Gene… Ti ho visto domenica da Fazio, sei stato bravissimo. Hai fatto più ridere di Frassica. Dai però Matteo non rovinare tutto. E falla questa alleanza coi Cinquestelle. Se proprio non vuoi fare il governo dagli almeno l’appoggio esterno. Anche molto esterno: glielo dai dall’Alaska, dalla Groenlandia, dallo Zimbabwe… Anzi tu vai in Zimbabwe, magari ti apri un’attività commerciale tua, fai il ...

Consultazioni - i consigli di Gene Gnocchi a Roberto Fico : “Per convincere il Pd aggiungi 20 giga e 1000 minuti verso tutti” : Nella sua copertina settimanale a DiMartedì, su La7, Gene Gnocchi chiama al telefono Roberto Fico e gli dà delle dritte, spiegandogli come non far fallire le Consultazioni L'articolo Consultazioni, i consigli di Gene Gnocchi a Roberto Fico: “Per convincere il Pd aggiungi 20 giga e 1000 minuti verso tutti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salvini premier? Esiste un piano. Lo spiega Gene Gnocchi al leader della Lega in questa telefonata : Il prossimo premier? In attesa del secondo giro di consultazioni al Quirinale, nella sua copertina per per DiMartedì (La7) Gene Gnocchi dispensa consigli. E allora ecco un piano per portare Matteo Salvini a Palazzo Chigi spiegato al diretto interessato. Ma il leader della Lega non è il solo a necessitare dei consigli di Gnocchi. La telefonata successiva arriva direttamente da Mattarella L'articolo Salvini premier? Esiste un piano. Lo spiega Gene ...

Gene Gnocchi dispensa t-shirt. Con quella per Di Maio in omaggio un calzascarpe molto particolare : Le consultazioni del Quirinale al centro delle gag di Gene Gnocchi per DiMartedì (La7). E se quella indossata dal comico fa il verso alle foto di Isabella Isoardi che stira le camicie del suo Matteo Salvini, la t-shirt dedicata al M5s punge Di Maio sulle aperture al Pd: “Da ‘il Pd si ritiri’ a ‘il Pd basta che respiri'”. Per chi decidesse di acquistare non mancano gli omaggi ispirati al capo politico del ...

DiMartedì - Gene Gnocchi pensa a Di Maio premier : “O lui o nessuno? Tanto è la stessa cosa…” : Nella sua copertina settimanale a Di Martedì su La7 Gene Gnocchi ironizza sul Movimento 5 stelle e sulla richiesta degli eletti grillini, ribadita in più occasioni, di formare un governo con Di Maio premier: “Con i 5 stelle non si può parlare, qualunque cosa tu chieda loro la risposta è ‘purché il premier sia Di Maio’ L'articolo DiMartedì, Gene Gnocchi pensa a Di Maio premier: “O lui o nessuno? Tanto è la stessa ...

Di Martedì - Gene Gnocchi e i veri motivi del viaggio in Guatemala di Di Battista : “Anche lui ha paura” : Nella sua copertina settimana a Di Martedì, su La7 Gene Gnocchi ha commentato l’ipotesi di un futuro governo Lega-5 stelle, svelando i “veri motivi” che hanno spinto Alessandro Di Battista a lasciare l’Italia e partire per il Guatemala L'articolo Di Martedì, Gene Gnocchi e i veri motivi del viaggio in Guatemala di Di Battista: “Anche lui ha paura” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gene Gnocchi al telefono con Luigi Di Maio : 'Ecco i punti in comune tra M5s e Lega' : Il comico Gene Gnocchi finge una telefonata con Luigi Di Maio tentando di convincerlo a trovare alla svelta un'intesa con la Lega. 'I punti in...

Gene Gnocchi telefona a Luigi Di Maio : “Un accordo lo dovete trovare. Basta pretese assurde”. Ecco i i consigli del comico : La surreale telefonata di Gene Gnocchi a Luigi Di Maio nella copertina di Di Martedì (La7) “Pronto Giggino, sì sono Gene. Io non voglio certo sminuire il tuo ruolo di leader politico: anche se domenica al Cosmoprof ti hanno scambiato per un manichino dell’Oviesse tu rimani il leader politico, però se mi dai l’incarico di tenere l’agenda tu la devi rispettare. Ieri per esempio dovevi trattare la presidenza delle camere con Salvini. Un ...

I consigli di Gene Gnocchi a Renzi : “Devi solo sparire per un po - quarant’anni sono più che sufficienti” : “Pronto Matteo, sono Gene. Dove sei? A sciare. Allora non ci siamo capiti. Tu non devi sciare, Matteo, tu devi lasciare”. Prende di mira tutti gli attori politici del post-voto Gene Gnocchi, nella nella sua copertina settimanale a Di Martedì (la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7). Da Renzi a Di Battista alle prese con il figlio che chiede “la paghetta di cittadinanza” L'articolo I consigli di Gene Gnocchi a ...

M5S - Gene Gnocchi è Virginio Raggi : “Mo come famo? De tutti sti voti dobbiamo restituirne la metà e arriviamo al 16%” : A DiMartedì (La7) torna Virginio Raggi, Gene Gnocchi nei panni del fratello della sindaca di Roma: “Però er problema della responsabilità de governo ce sta, c’è sta er problema della governabilità, er problema delle alleanze… Tu Giovà te domanderai: e come famo? E famo come fa Virginia: famo un cazzo. Stamo fermi e qualcuno ci penserà. Vuoi la provvidenza, vuoi le stelle, vuoi gli astri favorevoli, le congiunture. A noi che ce frega, tanto ...

Gene Gnocchi : “B. come basta? Berlusconi ha reagito e ha scritto T come Travaglio” : Nella sua copertina satirica a Dimartedì (La7), Gene Gnocchi ha esibito alcuni gadget: dalle t-shirt con le scritte su Elsa Fornero e su Giuliano Cazzola a libri di autori assortiti. E ironizza su ‘B. come basta!” di Marco Travaglio (ed. Paperfirst): “Berlusconi ha reagito e ha scritto un libro contro Travaglio: T come Travaglio ti strozzo. Ed era ora che gli rendesse pan per focaccia L'articolo Gene Gnocchi: “B. come ...