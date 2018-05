Gemma Galgani e Marco Cappagli Uomini e Donne | il weekend a Cecina

“Impeccabile in tv ma fuori…”. Gemma Galgani beccata senza trucco. I paparazzi la scovano con le buste della spesa in mano e senza un filo di make-up : le foto mai viste : È indiscutibilmente uno dei personaggi più chiacchierati, amati e odiati di ”Uomini e Donne”. Stiamo parlando di Gemma Galgani. La dama per eccellenza ha conquistato la platea Mediaset e il pubblico del piccolo schermo grazie ad una verve che non passa inosservata e alle continue liti con l’opinionista Tina Cipollari. La storia con Giorgio Manetti (il cavaliere, il “gabbiano” del trono over di Uomini e Donne) ha fatto sognare ad occhi ...

Uomini e Donne : Ennio torna ma non per Gemma Galgani : Gemma Galgani: il suo ex Ennio annuncia il ritorno a Uomini e Donne Forse tanti telespettatori del Trono Over di Uomini e Donne non se lo ricorderanno, ma molti anni fa in quello studio la dama Gemma Galgani ha conosciuto Ennio Zingarelli, innamorandosene perdutamente. La loro relazione ha appassionato molto gli spettatori, e tutto sembrava procedere per il meglio. Tuttavia, dopo un paio di mesi, sono emerse le prime differenze caratteriali. ...

“Lo tengono nascosto - ma… “. Giorgio Manetti e Gemma Galgani - segreto svelato. Scoop clamoroso al trono over : “C’è chi è pronto a giurarlo”. E la telenovela non solo continua - ma si fa ancora più interessante… : Al trono over di Uomini e Donne Giorgio Manetti e Gemma Galgani discutono una settimana sì e una settimana no. Quando c’è tregua, allora si dedicano ad altri pretendenti o giustificano le segnalazioni arrivate alla redazione, il tutto condito dalle solite invettive di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Di base sono loro, il Gabbiano e la Dama per eccellenza, i protagonisti assoluti della sezione del programma di Maria De Filippi ...

Uomini e Donne Over - Giorgio Manetti attacca Gemma Galgani : 'Sei una brava giocatrice' : ... 'Gianni, Sbugiarda quel farlocco di Giorgio! Pensa che il mondo intero giri intorno a lui' e ancora 'L'unico che ha capito come è fatto Giorgio è Gianni..Tina stranamente è muta quando si parla di ...

Gemma Galgani e Marco - pronti ad uscire insieme? [DIRETTA] : Oggi è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e donne. Si parte da Gemma Galgani e Marco, il nuovo cavaliere livornese arrivato apposta per lei. I due hanno fatto un'esterna al mare, in cui manifestano il loro reciproco interesse tra un bacio e l'altro. Lui si sta innamorando di lei. E Gemma dice: "E' sempre presente durante la giornata, mi chiama, si interessa della mia vita. Non mi mette ansia, non devo rincorrerlo". ...

Uomini e Donne/ Marco innamorato di Gemma Galgani? Dichiarazione a sorpresa e un dubbio (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Dichiarazione d'amore per Gemma Galgani da parte di Marco: la dama lascia il programma? Scoppia un dubbio in studio(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 07:05:00 GMT)

“Sono pazza d’amore”. La felicità di Gemma Galgani. Dopo anni di tormenti e sofferenze - per la dama torinese è arrivato il momento di dimenticare Giorgio : “È un bellissimo spogliarellista” : Alla fine pare che Gemma Galgani sia riuscita a mettere un punto alla storia con Giorgio Manetti. Nel corso dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, entrambi ospiti, hanno regalato un momento romantico al pubblico con un ballo e un bacio. Ma nulla di che, qualche giorno Dopo il gabbiano in u’intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine ha sottolineato che quel gesto era di solo puro affetto. Da parte di Gems nessuna ...

