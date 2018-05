Gelmini | Da Berlusconi gesto da vero statista

Lega : Berlusconi permetta governo con M5S. No Gelmini : «Irricevibile» : 'Sulla situazione politica in Italia non siamo preoccupati, abbiamo piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella'. Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue.

Lega : 'Berlusconi sia responsabile e permetta governo con i 5 Stelle'. Gelmini : 'Irricevibile' : 'Sulla situazione politica in Italia non siamo preoccupati, abbiamo piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella'. Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue.

Lega : «Berlusconi sia responsabile e permetta governo con i 5 Stelle». Gelmini : «Irricevibile» : Stallo tra i partiti evidente. E il giorno dopo le consultazioni di Mattarella liti e veti continuano, su tutti i fronti. Salvini insiste stamani sul no a un governo «neutrale per fare...

Governo - Gelmini : “Forza Italia non mette veti - altri facciano come noi”. “Passo indietro di Berlusconi? Non commento” : “Andremo uniti dal presidente Casellati con la convinzione che spetti alla coalizione arrivata prima il tentativo di formare un Governo: Forza Italia non mette alcun veto su nessuno, ma vuole un esecutivo lontano dai veti. E’ ora di formarlo un Governo: lo dobbiamo agli Italiani. Santanché ha chiesto un passo indietro a Berlusconi? Non commento”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera. L'articolo Governo, ...

Consultazioni – diretta. Gelmini : “Accordo se M5s riconosce Berlusconi”. I grillini : “Mai con lui”. Siria diventa primo punto : Uscire dallo stallo politico e avere un governo nel pieno delle sue funzioni per affrontare la crisi Siriana. E prima del prossimo Consiglio europeo previsto per fine giugno. E’ iniziato il secondo giro di Consultazioni al Quirinale e nel pomeriggio sono attese le delegazioni di Pd, centrodestra e M5s. Sul tavolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ci sono solo i problemi nazionali, ma anche le questioni ...

Governo - Gelmini e Bernini (FI) : “Escludiamo appoggio esterno - per avviare trattativa M5s riconosca Berlusconi” : “Parteciperemo ad un Governo solo se ci sarà una dichiarazione esplicita e chiara da parte dell’M5s e che ci sia pari dignità tra tutte le componenti del centrodestra, Forza Italia e Berlusconi. Senza questa condizione la trattativa non potrà neanche iniziare”. Lo dice la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini, lasciando il vertice di Forza Italia con Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli a Roma. E la capogruppo azzurra del ...

Governo - Gelmini (FI) : “Veto su Berlusconi? Di Maio dimostra scarsa cultura istituzionale - nostri voti non sono di serie B” : “Quando pone veti su Berlusconi il leader dei grillini Di Maio dimostra di avere scarsa cultura istituzionale: il presidente Berlusconi prende da decenni milioni di voti, e quelli che prende sono rispettabili come gli altri. Di Maio dimostra di non avere rispetto”. Lo ha detto Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla camera, commentando l’annuncio di Luigi Di Maio che ha detto di voler proporre a Lega e Pd un ...

Forza Italia riparte dalle donne/ Alberti Casellati - Bernini e Mariastella Gelmini : Berlusconi sceglie il rosa : Forza Italia riparte dalle donne, restyling firmato Silvio Berlusconi: dopo l'elezione di Alberta Casellati alla presidenza del Senato, capigruppo Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Silvio Berlusconi vuole Mariastella Gelmini presidente della Camera : Mancano tre giorni alle elezioni e le tre coalizioni, più che pensare ad un eventuale governo e alla sua composizione, si stanno concentrando sulle presidenze dei due rami del Parlamento che si ...