Geena Davis divorzia dal suo 4° marito

L’uscita di scena di Arizona in Grey’s avrà a che fare con Nicole Herman? Annunciato il ritorno di Geena Davis : L'uscita di scena di Arizona in Grey's Anatomy comincia a prendere forma: la produzione ha infatti Annunciato il ritorno per il penultimo episodio della stagione della dottoressa Nicole Herman, interpretata da Geena Davis. Il sito Deadline ha infatti ottenuto alcuni dettagli ufficiali riguardanti l'episodio "Cold As Ice", che sarà trasmesso negli Stati Uniti il prossimo 10 maggio, e nel quale uno dei medici del Grey Sloan Memorial sarà ...