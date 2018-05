Francia | scende a marzo la produzione industriale

Francia - scende il deficit commerciale di febbraio : Teleborsa, - Migliora la situazione dei conti con l'estero per la Francia , che mostra nel mese di febbraio un deficit di 5,2 miliardi di euro , in diminuzione rispetto al rosso di 5,4 miliardi ...

Francia - scende il deficit commerciale di febbraio : Migliora la situazione dei conti con l'estero per la Francia , che mostra nel mese di febbraio un deficit di 5,2 miliardi di euro , in diminuzione rispetto al rosso di 5,4 miliardi riportato ...

Francia : in 2017 rapporto deficit-pil scende a 2 - 6% : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – Si riduce nel 2017 il deficit francese che si attesta al 2,6% del prodotto interno lordo, in discesa dal 3,4% del 2016. A comunicarlo è oggi l’istituto di statistica Insee. Si tratta del primo calo sotto soglia 3% dal 2007. Sale invece il debito pubblico che si attesta il 97% del pil in crescita di 0,4% rispetto al 96,6% del 2016. L'articolo Francia: in 2017 rapporto deficit-pil scende a 2,6% sembra ...